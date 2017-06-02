Matzka駁夥黃明志看人奶 金曲獎當天都在想這件事...

Taiwan Beats＠Glastonbury行前記者會，左起阿爆、Matzka、DJ RAY RAY。（記者潘少棠攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕Matzka月前被黃明志爆料去年金曲獎頒獎典禮都在關注蔡依林、張惠妹身材，Matzka今駁斥說法，「那天在台下只覺得又餓又熱，我還自備小電扇，根本沒興致討論這些」，表示「黃明志比較愛開玩笑啦。」

Matzka、阿爆、DJ RAY RAY今出席英國「Glastonbury Festival」格拉斯頓伯里當代表演藝術節行前記者會，3人將代表台灣音樂人赴英演出，將同場電台司令、幽浮一族、紅髮艾德等國際巨星。

Taiwan Beats＠Glastonbury 行前記者會，Matzka。（記者潘少棠攝）

而被問到這次的表演內容，Matzka跟阿爆表示會以「NON-STOP」方式呈現，阿爆笑說「是一個不能上廁所的概念」，演出時也會互相支援。阿爆預計帶給英國歌迷她的最新排灣族語專輯中的歌曲，隨興的Matzka則是打算看心情再安排歌單，不過就不會有即將推出的新專輯中的曲目，笑說「因為我們團隊還沒練習好啊！」

而DJ RAY RAY則是二度獲Glastonbury Festival邀演，她說該音樂節其實亞洲音樂人不多，這次演出將會加入台灣文化元素，過去她也曾將經典國、台語歌放進作品，外國聽眾都相當喜歡。