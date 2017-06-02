體育記者酸蕾哈娜「把肥胖變潮流」 挨轟沒品竟反嗆遭網路霸凌

蕾哈娜（左）因一張私下街拍照被體育網站《Barstool Sports》記者克里斯史帕格諾羅（右）發文嘲弄身材。（合成圖，翻攝自Barstool Sports、克里斯史帕格諾羅推特）

〔記者陳昱均／綜合報導〕明星藝人與模特兒們通常為了在螢光幕或台上看起來迷人且有吸引力，男性就得賣力練出健美肌肉，而女性則必須靠少吃多動來打造出「腰束奶澎」還帶翹屁屁的性感S曲線，雖然這樣的價值觀近年來已經被認為是不健康的，但是眾人對於這些三不五時就會出現在電視、電影、雜誌上的名人有相當嚴苛的一套「身材標準」，像是「雨傘天后」蕾哈娜雖擁有豐滿好身材，但最近仍遭一名體育記者在自己的部落格上，以一整篇的專欄文章來描述她有多胖，甚至被酸她會將「肥胖」變成一種新潮流，由於這樣羞辱他人外貌的舉動實在相當惡劣，該名記者之後已經慘被罵成豬頭，甚至也已經被公司下令無限期暫停更新部落格，但他仍不以為意，反而出狂言反嗆網友，引發熱議。

體育記者克里斯史帕格諾羅撰寫了一整篇文章來酸蕾哈娜疑似發福走樣的身材。（翻攝自推特）

一名體育網站《Barstool Sports》的記者克里斯史帕格諾羅（Chris Spagnuolo）於上月30日在網站上撰寫了一篇以《蕾哈娜將引領肥胖成為最新潮流嗎？》為標題的文章，以一張蕾哈娜私下被狗仔偷拍、看起來明顯魁梧了許多的照片為中心，在文中不斷嘲笑她像是穿著「相撲裝」、目測應該有180磅（約81.6公斤），甚至擔憂看到這張照片的辣妹們會想跟蕾哈娜一起變胖，整篇350字的文章完全惡意滿滿、以嘲弄他人為樂，讓網友們看完簡直怒火沖天，就連美國《柯夢波丹》網站都看不下去，直接用官方帳號來怒嗆該網站根本是「垃圾體育網站」，而《Allure》雜誌也發文批評：「利用自己的厭女症還有羞辱女性身材來換得自己推特文章的點閱率，真的是一種成功到路上滿悲傷的投機方式」，罵聲不斷。

《Allure》雜誌發文批評該體育網站與撰文記者公開羞辱他人身材的惡行。（翻攝自推特）

對此，該網站的編輯戴夫波特尼（Dave Portnoy）後來則發表聲明稱：「老實說，我不覺得這篇部落格文章有跟你們所說的一樣糟，但我可以告訴你們，這確實也不是那麼有趣，女權人士大概也會利用這個來當作『Barstool又繼續當Barstool』的負面例子」，不僅完全沒道歉，還覺得員工這樣做沒什麼問題，引發了一場公關危機，完全沒幫到忙；而惹禍的撰文記者更截了蕾哈娜粉絲在推特上罵他的圖，寫道：「蕾哈娜的粉絲不喜歡我說她胖，結果我現在就遭網路霸凌了」，以「受害者之姿」再次點燃網友們怒火。但就在今天，該篇文章已被刪除，而網站的一個相關推特就發文表示：「快訊／克里斯史帕格諾羅已被下令將無限期暫停更新部落格」，但他根本完全沒學到教訓，還發文反嗆：「我的上司無法接受被《柯夢波丹》點名批評，所以現在他打算要幹爆所有《Teen Vogue》的讀者了（暗指護航蕾哈娜粉絲都是屁孩）」，態度仍相當囂張，令人咋舌。

體育記者克里斯史帕格諾羅截下為蕾哈娜護航的粉絲推文，聲稱自己遭到網路霸凌。（翻攝自克里斯史帕格諾羅推特） 目前克里斯史帕格諾羅已被下令無限期停更部落格，但他態度依然超嗆，完全不覺得自己有錯。（翻攝自克里斯史帕格諾羅推特）