台女星演活色情按摩妹 傳神口音被當馬來人

范時軒（右）在《接線員》演技出色，不少觀眾以為她真的來自馬來西亞。（鏡象電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕描述倫敦非法情色按摩院故事的電影《接線員》，日前舉辦媒體試映，除了影后陳湘琪與紀培慧大飆戲之外，另一個焦點就是首度演出電影的范時軒，不少人看完電影詢問導演：「那位馬來西亞演員是誰？演得真好！」讓導演盧謹明笑答：「是正港台灣演員范時軒啦！」

范時軒接連演出《紫色大稻埕》、《世間情》、《含笑食堂》，近來開始走紅電視劇，導演盧謹明相中她，在《接線員》演出一名馬來西亞非法移民的按摩女郎。除了早早飛去倫敦見習之外，也下苦功和語言老師特訓幾個月狂練口音，讓大家看完片後得知她是台灣人後，不禁讚嘆范時軒演技了得。

范時軒（左）在《接線員》演出一名馬來西亞非法移民的按摩女郎。（鏡象電影提供）

除了台詞的腔調外，范時軒也特別學了馬來西亞華人會使用的字詞，務必做到完美。她表示：「當初接演這個角色，導演給我一些非法移民的血淚故事做參考，我看了覺得非常震驚與心疼，想要替這些淪落異鄉求生存的人留下印記。也感謝大家喜歡拍出來的成果。」《接線員》將於6月23日在台上映。