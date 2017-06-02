限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

台女星演活色情按摩妹 傳神口音被當馬來人

2017/06/02 14:11

范時軒（右）在《接線員》演技出色，不少觀眾以為她真的來自馬來西亞。（鏡象電影提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕描述倫敦非法情色按摩院故事的電影《接線員》，日前舉辦媒體試映，除了影后陳湘琪與紀培慧大飆戲之外，另一個焦點就是首度演出電影的范時軒，不少人看完電影詢問導演：「那位馬來西亞演員是誰？演得真好！」讓導演盧謹明笑答：「是正港台灣演員范時軒啦！」

范時軒接連演出《紫色大稻埕》、《世間情》、《含笑食堂》，近來開始走紅電視劇，導演盧謹明相中她，在《接線員》演出一名馬來西亞非法移民的按摩女郎。除了早早飛去倫敦見習之外，也下苦功和語言老師特訓幾個月狂練口音，讓大家看完片後得知她是台灣人後，不禁讚嘆范時軒演技了得。

范時軒（左）在《接線員》演出一名馬來西亞非法移民的按摩女郎。（鏡象電影提供）

除了台詞的腔調外，范時軒也特別學了馬來西亞華人會使用的字詞，務必做到完美。她表示：「當初接演這個角色，導演給我一些非法移民的血淚故事做參考，我看了覺得非常震驚與心疼，想要替這些淪落異鄉求生存的人留下印記。也感謝大家喜歡拍出來的成果。」《接線員》將於6月23日在台上映。

相關新聞

推薦新聞
曾莞婷回歸《甘味》！暫別8個月再尬「朱火爐」 曾莞婷回歸《甘味》！暫別8個月再尬「朱火爐」
2017/06/02 14:16
台女星演活色情按摩妹 傳神口音被當馬來人 台女星演活色情按摩妹 傳神口音被當馬來人
2017/06/02 14:11
（更新）故宮漏水！正館東側緊急關閉 西側正常開放 （更新）故宮漏水！正館東側緊急關閉 西側正常開放
2017/06/02 14:09
洗白避談林采緹 胡睿兒：女友人都來我家玩 洗白避談林采緹 胡睿兒：女友人都來我家玩
2017/06/02 13:58
（影音）會唱歌的鳥！第一名模混血萌兒開嗓被拱出道 （影音）會唱歌的鳥！第一名模混血萌兒開嗓被拱出道
2017/06/02 13:53
（影音）蔡凡熙校園內被求婚 羞喊「我未成年」 （影音）蔡凡熙校園內被求婚 羞喊「我未成年」
2017/06/02 13:49
大叔演員爆「難怪片酬高」 金秀賢拍戲做這件事 大叔演員爆「難怪片酬高」 金秀賢拍戲做這件事
2017/06/02 13:27
邊試鏡邊當司機 高凌風女兒美影集擔要角 邊試鏡邊當司機 高凌風女兒美影集擔要角
2017/06/02 13:15
NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！ NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！
2017/06/02 12:43
阿聯酋航空「歧視打壓」 鄭弘儀籲國人抵制拒搭 阿聯酋航空「歧視打壓」 鄭弘儀籲國人抵制拒搭
2017/06/02 12:30
趁機揩油！亞莉安娜義演 逾萬人冒領免費票 趁機揩油！亞莉安娜義演 逾萬人冒領免費票
2017/06/02 12:23
田馥甄當吃貨 拒曝行蹤「會影響我排隊」 田馥甄當吃貨 拒曝行蹤「會影響我排隊」
2017/06/02 12:10
（影音）舒淇定「婚」作曝光！老公馮德倫鏡頭超有愛 （影音）舒淇定「婚」作曝光！老公馮德倫鏡頭超有愛
2017/06/02 11:44
為錢退出《空姐》？小8自揭主持價碼入行10年凍漲 為錢退出《空姐》？小8自揭主持價碼入行10年凍漲
2017/06/02 11:19
軟飯腥夫搞大傭人肚 女星遭家暴為兒肉身擋刀 軟飯腥夫搞大傭人肚 女星遭家暴為兒肉身擋刀
2017/06/02 11:13
仲間由紀惠忙做人 風流尪藏頭縮尾偷小三 仲間由紀惠忙做人 風流尪藏頭縮尾偷小三
2017/06/02 10:55
消毒水味飄進屋 小郭雪芙氣喘發作險丟小命 消毒水味飄進屋 小郭雪芙氣喘發作險丟小命
2017/06/02 10:34
女星斬首川普丟飯碗 金凱瑞力挺「順便斷腿才對」 女星斬首川普丟飯碗 金凱瑞力挺「順便斷腿才對」
2017/06/02 10:14
海島婚宴倒數 安以軒喊話安鈞璨：快找件最帥的 海島婚宴倒數 安以軒喊話安鈞璨：快找件最帥的
2017/06/02 10:10
蜜拉喬娃維琪認了《惡靈古堡》雙姝有心結！「我差點辭演電影」 蜜拉喬娃維琪認了《惡靈古堡》雙姝有心結！「我差點辭演電影」
2017/06/02 09:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.