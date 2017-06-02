限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

日本諧星爆集體強姦 OL正妹精神崩潰

2017/06/02 15:02

《週刊文春》爆出吉本興業集體強姦一案。（圖片翻攝自週刊文春）〔娛樂頻道／綜合報導〕專門培訓諧星的日本知名娛樂公司「吉本興業」，遭《週刊文春》踢爆發生集體強姦案，4名吉本藝人牽涉其中，強暴一名OL並以手機錄下過程。

吉本興業在日本赫赫有名，田村淳、渡邊直美等人都是旗下藝人。根據《週刊文春》爆料指出，這次事件是4名隸屬於吉本興業的新人諧星以及1名不屬於任何經紀公司的藝人一同犯案，不但騙OL回家玩遊戲，還強迫對方口交，第二次甚至直接4P集體性侵，並以手機錄影。

涉嫌性侵案的的新人諧星Ｔ男。（圖片翻攝自週刊文春）案發之後，吉本已與涉案的3名新人諧星解約，另1名強姦未遂者則列入「觀察名單」。《週刊文春》直指，A女分別遭到T男、N男、M男、W男集體性侵，另一名O男則在旁觀戰，當時A女收到邀約，喝了幾杯酒之後，一行人前往T男家，並表示要玩遊戲，A女輸了之後竟被強行侵犯胸部及下半身。

T男及M男更威脅A女接受口交要求，由於所有過程均被手機錄影，不到1個月之後，食髓知味的惡男以「公開性愛影片」要脅，再次輪流硬上，A女逃回家後因為身心備受煎熬，崩潰痛哭不止，隔天A女打給吉本興業揭發此事，同時向警方報案。此案目前警方已介入調查，而網友也極力肉搜，認為主嫌T男可能是妄想バックドロップ的たかやん，而近日該團體無預警宣布解散，更加深傳言可信度。

網友認為犯下此案的應該就是這個團體，而該團體亦於日前解散。（翻攝自妄想バックドロップ推特）

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有害健康☆

推薦新聞
背小三罵名還被公司棒打鴛鴦 女歌手驚傳醉後割腕住院 背小三罵名還被公司棒打鴛鴦 女歌手驚傳醉後割腕住院
2017/06/02 07:11
婚姻生活有遺憾... 好友爆料周玉蔻離婚原因 婚姻生活有遺憾... 好友爆料周玉蔻離婚原因
2017/06/02 07:48
卸貨才4個月 女星「連一拉一」再宣布有喜 卸貨才4個月 女星「連一拉一」再宣布有喜
2017/06/02 07:08
美退巴黎氣候協定！李奧納多再槓川普怒轟... 美退巴黎氣候協定！李奧納多再槓川普怒轟...
2017/06/02 08:25
韓偶像團員T吸毒照疑曝光！傳日本女炮友偷拍 韓偶像團員T吸毒照疑曝光！傳日本女炮友偷拍
2017/06/02 08:38
謝金燕日夜誦經14小時 暴瘦狠掉3公斤 謝金燕日夜誦經14小時 暴瘦狠掉3公斤
2017/06/02 07:15
T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐... T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐...
2017/06/02 07:07
NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！ NBA總冠軍賽開打 球評卻因深V蕾哈娜分心了！
2017/06/02 12:43
前女友皆是女神級 集郵男星自豪「神級命」 前女友皆是女神級 集郵男星自豪「神級命」
2017/06/02 11:55
不甩黎巴嫩禁播《神力女超人》 以色列大樓秀跑馬燈為蓋兒加朵應援 不甩黎巴嫩禁播《神力女超人》 以色列大樓秀跑馬燈為蓋兒加朵應援
2017/06/02 08:18
女星斬首川普丟飯碗 金凱瑞力挺「順便斷腿才對」 女星斬首川普丟飯碗 金凱瑞力挺「順便斷腿才對」
2017/06/02 10:14
人多處也被非禮 女星想學拳自衛 人多處也被非禮 女星想學拳自衛
2017/06/02 07:22
繼宋仲基孔劉 金編曝下任國民老公人選線索 繼宋仲基孔劉 金編曝下任國民老公人選線索
2017/06/02 11:34
女星未婚生女被轟濫交 富男友硬起來護愛 女星未婚生女被轟濫交 富男友硬起來護愛
2017/06/02 14:38
染毒消息爆發後 T.O.P低調結束外宿返回軍中 染毒消息爆發後 T.O.P低調結束外宿返回軍中
2017/06/02 13:09
海島婚宴倒數 安以軒喊話安鈞璨：快找件最帥的 海島婚宴倒數 安以軒喊話安鈞璨：快找件最帥的
2017/06/02 10:10
小布義氣當代理老爸！帶自殺亡友小孩樂遊環球影城 小布義氣當代理老爸！帶自殺亡友小孩樂遊環球影城
2017/06/02 12:01
邊試鏡邊當司機 高凌風女兒美影集擔要角 邊試鏡邊當司機 高凌風女兒美影集擔要角
2017/06/02 13:15
李燕自嘲失婚 韓瑜裝失憶 李燕自嘲失婚 韓瑜裝失憶
2017/06/02 06:00
（影音）會唱歌的鳥！第一名模混血萌兒開嗓被拱出道 （影音）會唱歌的鳥！第一名模混血萌兒開嗓被拱出道
2017/06/02 13:53
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.