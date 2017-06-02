日本諧星爆集體強姦 OL正妹精神崩潰

《週刊文春》爆出吉本興業集體強姦一案。（圖片翻攝自週刊文春）〔娛樂頻道／綜合報導〕專門培訓諧星的日本知名娛樂公司「吉本興業」，遭《週刊文春》踢爆發生集體強姦案，4名吉本藝人牽涉其中，強暴一名OL並以手機錄下過程。

吉本興業在日本赫赫有名，田村淳、渡邊直美等人都是旗下藝人。根據《週刊文春》爆料指出，這次事件是4名隸屬於吉本興業的新人諧星以及1名不屬於任何經紀公司的藝人一同犯案，不但騙OL回家玩遊戲，還強迫對方口交，第二次甚至直接4P集體性侵，並以手機錄影。

涉嫌性侵案的的新人諧星Ｔ男。（圖片翻攝自週刊文春）案發之後，吉本已與涉案的3名新人諧星解約，另1名強姦未遂者則列入「觀察名單」。《週刊文春》直指，A女分別遭到T男、N男、M男、W男集體性侵，另一名O男則在旁觀戰，當時A女收到邀約，喝了幾杯酒之後，一行人前往T男家，並表示要玩遊戲，A女輸了之後竟被強行侵犯胸部及下半身。

T男及M男更威脅A女接受口交要求，由於所有過程均被手機錄影，不到1個月之後，食髓知味的惡男以「公開性愛影片」要脅，再次輪流硬上，A女逃回家後因為身心備受煎熬，崩潰痛哭不止，隔天A女打給吉本興業揭發此事，同時向警方報案。此案目前警方已介入調查，而網友也極力肉搜，認為主嫌T男可能是妄想バックドロップ的たかやん，而近日該團體無預警宣布解散，更加深傳言可信度。

網友認為犯下此案的應該就是這個團體，而該團體亦於日前解散。（翻攝自妄想バックドロップ推特）

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