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女星未婚生女被轟濫交 富男友硬起來護愛

2017/06/02 14:38

吳若希（右）抱著女兒淼淼與男友何兆鴻（左）合照。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕25歲香港歌手吳若希外型甜美，以洗腦歌《越難越愛》爆紅，4月底為富二代男友未婚產下一女「淼淼」，升格當新手媽媽。前天女兒照片被友搶先曝光，她發文大罵對方「真心操！豬一樣的隊友」、「屁股長頭上」，沒想到卻遭網友指是妓女、濫交、釣金龜，今何兆鴻透過Instagram反擊，挑明「就是愛老婆任性公主病 」，霸氣護愛舉動，獲眾人稱讚。

吳若希（右）抱著女兒在沙發上睡著。（翻攝自Instagram）

何兆鴻先是保護女兒「淼淼」，「謝謝這麼多人關心我女兒的相貌，老人家常說，當寶寶出生後，要整天說他長得醜，不要常常讚他，這樣長大時，一定會是個美女，謝謝這麼多的鍵盤戰士和網友，讓我女兒長大後，會成為一個人見人愛，車見車載，美麗大方，溫柔體貼的女子。」

隨後何兆鴻替吳若希護航，「請不要再侮辱我家人，就算我的女兒，我老婆有些任性，公主病。講粗口又怎樣？我喜歡呀！我愛呀！」他坦言目前最在意的是家人，「你們今天讓她們不開心，我會全力去保護她，未來你們又讓她們不開心，我一樣全力去保護她們。我會用盡所有方法去保護她們！所以請那些所謂黑粉，三思而後行！」

1個多月的淼淼，有著肉嘟嘟的臉蛋，模樣十分可愛。（翻攝自Instagram）

吳若希昨以人母心情訴說：「我的女兒，這一世都是我的女兒，我沒得選、我的女兒也沒得選，作為媽媽永遠希望將最好的給自己的子女，我不想她在成長過程中因為媽咪的身份，而被一班鍵盤戰士攻擊。而我現在只是以一個媽媽的角色去保護我的女兒，我想沒有一個媽媽會不認同」，也強調「如果有人傷害我女兒～我真的死都跟你拚了～～管她什麼公眾人物～我做人媽媽連女兒都保護不到～我不如不要生？！」

吳若希（右）與富二代男友何兆鴻（左）自去年交往以來，從不吝嗇曬愛。（翻攝自Instagram）

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