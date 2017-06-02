（影音）蔡凡熙校園內被求婚 羞喊「我未成年」

《痴情男子漢》昨到輔英科大舉辦「宇宙首映見面座談會」。（鐵人文創提供）〔記者許世穎／綜合報導〕電影《痴情男子漢》昨搶先在高雄輔英科技大學舉辦「宇宙首映見面座談會」，導演連奕琦率領蔡凡熙、李英宏以及韓笙笙等人一同出席，超過300名學生觀影過程笑聲不斷、鼓掌叫好，映後還有女同學對蔡凡熙大膽求婚，他雖以「未成年」為由打槍，但仍很Man的擁抱對方，造成全場歡呼。

導演連奕琦表示，昨率先到校園放片，主要希望先聽學生對《痴》片的反應，也收集同學對電影的意見，「看到大家整場反應非常熱烈是有一些放心，但也會把同學的意見當作參考與調整，務必將《痴情男子漢》達到最完美，讓每個觀眾進來看都是又哭又笑的滿足。」

蔡凡熙（左）模仿李英宏（右）在片中耍狠模樣。（鐵人文創提供）昨晚現場觀影口碑叫好，演員映後現身更引發尖叫連連！人氣王蔡凡熙面對女同學大膽告白：「你願意娶我嗎？」以「男子漢」風度邀請女同學上台，並說：「我還未成年，所以應該無法結婚，那你願意抱一下嗎？」李英宏則應要求現場演唱成名曲《台北直直撞》，害羞表示：「我從來沒有清唱過，那你們願意跟我一起唱嗎？」結果全場學生一起打拍子合唱，氣氛High到爆。

《痴情男子漢》將於8月18日在台上映，該片未映先引起全世界片商關注，目前確定賣出亞洲包括新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓以及香港等地數十國電影版權，預估版權費至少7位數起跳。

《痴情男子漢》宇宙首映，女學生向蔡凡熙求婚：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）