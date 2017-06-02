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大叔演員爆「難怪片酬高」 金秀賢拍戲做這件事

2017/06/02 13:27

金秀賢穿著黑色西裝帥氣出席新片《Real》記者會。（Dior提供）〔記者馮亦寧／綜合報導〕南韓男星金秀賢為了宣傳新片《REAL》，不但盛裝換上成套Dior Homme經典款黑色羊毛西裝耍帥，現場前輩成東日還不斷爆料，讓男神笑不停。

因為《來自星星的你》成功穩坐男神寶座的金秀賢，在南韓首爾《REAL》記者會上，跟同劇演員女團f（x）前成員Sulli、成東日一起出席。活動上金秀賢除了Dior Homme黑色西裝之外，也搭配白色迪奧先生簽名字跡刺繡襯衫、黑色皮革德比鞋及Newave藍色絲質領帶。心情大好的金秀賢不但擺出多款可愛模樣圈粉，還大談拍攝感想。

同劇演員成東日不斷吹捧金秀賢，笑說：「知道金秀賢要出演之後，連劇本都沒看就答應了，本來就想趁自己還年輕的時候跟金秀賢合作一次，沒想到如今願望成真了。」

金秀賢拍戲的時候會在片場跳舞，讓劇組超開心。（Dior提供）成東日現場也大吃金秀賢豆腐，拚命爆料，他說金秀賢是片場的開心果，有時會在片場跳舞炒熱氣氛：「難怪片酬這麼高」成東日還調侃：「在片場的時候一心只想在他（金秀賢）面前表現好一點。不能招惹他，不能讓他生氣。不過拍完之後就開始輕視他了。」聽到這邊，連金秀賢都忍不住笑翻。

不過最後成東日透露，在某一場槍戰戲裡頭，彈殼擦傷金秀賢臉頰而且還流血，金秀賢竟然忍痛到拍攝完成，真的很專業又很厲害。

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