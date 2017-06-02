染毒消息爆發後 T.O.P低調結束外宿返回軍中

驚報沾毒醜聞的「BIGBANG」成員T.O.P，目前已經結束外宿低調返回軍中。（翻攝自STAR DAILY NEWS）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P（本名：崔勝賢），在昨天（1日）驚爆沾毒醜聞，他疑因似吸食大麻而遭警方調查，毛髮鑑定檢查結果出爐後更呈現陽性，這下想賴也賴不掉，所屬社「YG娛樂」也急忙出面發表聲明道歉，但公司股價仍因此暴跌，市值白白爭發韓幣291億元（約新台幣8.4億元）。而在呼麻消息曝光後，「剛好」碰上T.O.P於上月30日向軍方申請的4天3夜外宿中，因此本人還未對此做出任何回應；不過，韓媒稍早前就報導，T.O.P已經在今天下午低調返回軍中，但依然沒對沾毒一事做出任何說明。

T.O.P目前以義務警察身分，在首爾警察樂隊服役中，呼麻醜聞爆發後，他人剛好還在4天3夜的外宿當中，因此只能由所屬社「YG娛樂」代他發表聲明向大眾道歉；而根據《STARNEWS》報導，T.O.P已於今天（2日）南韓時間下午1點左右（台灣時間下午12點）結束外宿，低調重返自己在首爾江南警察廳內的工作崗位上，原本外傳T.O.P今天可能會親自對呼麻爭議做出回應，不過後來並沒有任何對外說明的舉動，讓外界更加好奇T.O.P本人何時才會對此事發表自己的看法了。

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