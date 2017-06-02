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（影音）會唱歌的鳥！第一名模混血萌兒開嗓被拱出道

2017/06/02 13:53

周汶錡（右）3月產下次子Avner，升格為4口家庭。（翻攝自Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕42歲港星周汶錡外型甜美、身形高挑，有「香港第一名模」美譽，與法籍老公婚後育有2歲長子Jacques，4月又喜迎次子Avner，升格為4口家庭，昨日她在Instagram曬出兒子開嗓高歌影片，穩建的台風，被粉絲大讚可以出道了。

周汶錡產後激瘦，短短一個多月，已瘦回昔日曼妙好身材。（翻攝自Instagram）

周汶錡1歲半的大兒子Jacques擁有療癒般的笑容，被喻為兩岸三地最Q萌混血寶寶。（翻攝自Instagram）


周汶錡的2歲兒Jacques，擁有療癒般的笑容，被喻是為兩岸三地最Q萌混血寶寶，昨她曬出兒子高唱經典歌曲《世上只有媽媽好》的影片，笑稱是「會唱歌的鳥」，Jacques一邊走動一邊唱，模樣十分投入，當唱到「有媽的孩子像個寶 」時，他激動地攤開雙手，之後還為自己拍手歡呼，今早他又對著弟弟唱《小星星》，被媽媽周汶錡大虧「唱不停」，可愛模樣再度擄獲粉絲的心。粉絲看到後，紛紛留言大讚「可以出道唱歌了！」、「咬字好清」、「好想送唱K神器給他」、「Oh my god！！！太可愛了～」

相關影片：（影片取自Instagram，如遭移除敬請見諒！）

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