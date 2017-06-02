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邊試鏡邊當司機 高凌風女兒美影集擔要角

2017/06/02 13:15

葛曉潔在《網路宅人幫》飾演網路雜誌編輯，犀利又聰明。（Star World提供）〔記者許世穎／綜合報導〕喜劇影集《網路宅人幫》將在台首播，裡面唯一亞裔女演員正是高凌風的女兒葛曉潔，她在劇中飾演網路雜誌的新世代編輯，個性冷調聰明犀利，原本該角設定一個金髮女演員，卻因為她傑出試鏡表現，讓編劇與製作人願意為她改成亞裔角色，這也讓葛曉潔讚許這是一個尊重多元文化的優秀劇組。

葛曉潔2010年時回台灣，除了和許久不見的父親高凌風重逢外，也希望尋找在台灣演藝圈適合的發展機會，雖然努力學習，在美國家中也是用中文，但須用中文演戲，對她來說並不容易，後來她決定回美國求發展，2011年搬到洛杉磯開始她的演藝事業，6年來一邊試鏡，還兼差當Uber司機、服務生、保母，一度讓撫養她長大的阿姨、叔叔不能理解。

葛曉潔勇闖好萊塢，因出色表現在《網路宅人幫》擔任要角。（Star World提供）葛曉潔時常和亞裔演員爭取同一個角色，但試鏡只有一次機會，有時候等兩小時，有時候等兩分鐘，一次試鏡30秒，但可能要花12個小時準備，甚至其中一半的試鏡，還希望她用帶有口音的腔調講話，對在美國土生土長的葛曉潔來說，是一種挑戰。

《網路宅人幫》是葛曉潔第二次參加CBS的試鏡，她曾於一年前和同一個製作人試鏡，這個機緣也讓她正式成為該劇主要角色「艾瑪」，一個辦公室中最聰明、犀利的女孩，個性冷調，時常面無表情，其實這和她私下個性完全不同，葛曉潔說：「私下我是一個積極很有活力，會比手畫腳愛講話的人。」該劇將於下周一起，每週一至週三晚上7點於Star World全台首播。

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