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結婚支票剩3年 朴信惠：遇到好的人就結

2017/06/02 12:57

如果沒有當演員，朴信惠說自己小時候很想當警察、鋼琴老師或幼稚園老師。（VOGUE雜誌提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕從16歲開始就成為迷你電視劇最年輕女主角的朴信惠，現在已不可同日而語，14年演藝生涯，讓她成為人人皆知的大勢女星，但她卻希望自己能夠活得樸實。

素顏的朴信惠有一種清純氣息，她說：「演員這種職業雖然外表看似非常華麗，但其中隱藏著許多苦衷與無奈。」朴信惠認為演員雖然帥氣又令人憧憬，但她更想讓大家看到「真實未包裝」過的模樣。

演過許多腳色，朴信惠最大的希望是像其他女孩過著單純的人生。（VOGUE雜誌提供）以前，朴信惠說過30歲前要結婚，現在已經27歲的她改口說道：「只要遇到好的人就會結婚。」不過她隨即露出調皮的模樣接著說：「問題是現在沒有好的對象，可能還年輕吧，哈哈。」朴信惠很有信心的說，就算以後結婚也想繼續演戲，想當一個兼顧演員與媽媽的女人。

朴信惠在接受《Vogue》採訪時透露，自己拍攝工作結束之後，一定會立刻卸妝並換上私服，要她素顏面對大家也沒問題。因為朴信惠皮膚真的太好了，很多人都問她怎麼保養，朴信惠羞澀地說：「我是真的不太保養，平常是能不化妝就不化妝的人，應該是爸媽基因好。」

自然、帥氣、不做作，就是朴信惠最想成為的模樣。（VOGUE雜誌提供）朴信惠生性活潑，工作時會不斷跟現場工作人員開玩笑，氣氛歡樂。（VOGUE雜誌提供）

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