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阿聯酋航空「歧視打壓」 鄭弘儀籲國人抵制拒搭

2017/06/02 12:30

鄭弘儀呼籲大眾不要搭阿聯酋航空。（翻攝自鄭弘儀臉書）〔記者洪素津／台北報導〕日前阿聯酋航空遭爆出發函給給所有機組員，表示公司為增開亞洲尤其中國的航班，並因應一個中國政策，要求台籍空服員執勤時，在圍裙上「移除中華民國國旗徽章，並改配戴中國國旗徽章」，對此鄭弘儀大感不滿，昨在廣播節目《寶島聯播網》痛批，並在臉書上發布「鄭弘儀呼籲抵制阿聯酋航空」。

鄭弘儀憤慨在臉書上寫到：「鄭弘儀呼籲抵制阿聯酋航空，沒有國家可以隨便被打壓！台灣要勇於為自己發聲，為台灣籍空服員加油！」字字句句心疼台籍機組人員遭受的不平等待遇。

同時鄭弘儀也在節目上論述，阿聯酋航空竟為了一中政策，要求台籍組員配戴中國五星旗勳章，然而外交部跟民航局已向阿聯酋表達抗議，阿聯酋方面則是回應「台灣籍組員不用配戴任何國旗勳章」，對此鄭弘儀大感不滿，激動直呼「不對不對！台籍空服員就是要配戴中華民國勳章，要一視同仁，對於中國籍員工就配戴中國勳章，台灣籍就不用配戴，這是一種歧視、一種打壓。」鄭弘儀痛批「你要來台灣賺錢還要打壓台灣人，拜託大家如果可以盡量不要搭阿聯酋航空

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