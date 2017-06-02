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趁機揩油！亞莉安娜義演 逾萬人冒領免費票

2017/06/02 12:23

亞莉安娜義演原是一番美意，卻有人想冒領門票。（路透）〔記者許世穎／綜合報導〕美國流行小天后亞莉安娜上周一在英國曼徹斯特體育館開唱，遭到ISIS以自殺式炸彈恐攻，造成22人死亡，超過百人受傷。她4日將重返曼徹斯特開唱，原先曾參加5月22日演唱會的歌迷可免費獲得門票，但目前卻傳出有超過1萬人謊稱當天有參加演唱會。

該場名為《曼徹斯特愛在一起》的演唱會，包括瑪丹娜、小賈斯汀、凱蒂佩芮、麥莉希拉、饒舌歌手菲董、酷玩樂團、接招合唱團、亞瑟小子等巨星也確定共襄盛舉，預計開唱3小時，預估將能替受害者及家屬募款約200萬英鎊（約7734萬台幣）。

不過根據售票的Ticketmaster聲明表示，他們替1萬4200人留票，卻有超過2萬5000人來申請，「有超過1萬人不擇手段，相當令人難過。」而除了免費門票，其他以每張40英鎊（約1547元台幣）出售的門票，也於昨天開賣不到20分鐘就搶購一空。

理想國發表聲明，表示亞莉安娜亞洲行程將如期舉行（翻攝臉書）也有黃牛搶票後在eBay直接兜售，票價已被炒到至少200英鎊（約7734元台幣）。對此eBay也表示，不會允許任何人利用曼徹斯特悲劇來盈利，會自動移除拍賣；Ticketmaster也說，會將轉賣的門票取消。

此外，至於亞莉安娜原訂9月19日在台北小巨蛋演出，台灣場是亞洲倒數第2站，門票已售罄。主辦單位理想國今發表聲明表示將如期舉行。

理想國聲明如下：

亞莉安娜「Dangerous Woman Tour」將在6月7日巴黎重新啟動，在歐洲巡演結束後，這場巡迴演唱會將繼續到南美洲、中南美洲、墨西哥、亞洲與紐澳等地，按照原本行程繼續演出。

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