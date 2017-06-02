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小布義氣當代理老爸！帶自殺亡友小孩樂遊環球影城

2017/06/02 12:01

布萊德彼特（左）日前被目擊帶著亡友克里斯康奈爾的一雙子女一起到遊樂園玩耍散心。（翻攝自Instagram）

〔記者陳昱均／台北報導〕知名搖滾樂團「聲音花園樂團」（Soundgarden）以及「音魔合唱團」（Audioslave）主唱克里斯康奈爾（Chris Cornell），上月17日在美國底特律州完成演出後，當晚上吊自殺身亡，身後留下一名當晚還有與他通電話的妻子與3名子女。而這個噩耗讓離婚後還處於單身狀態的「小布」布萊德彼特大受打擊，因為他在事發前一周才痛失一名好友，也就是前派拉蒙公司CEO布萊德葛雷，現在就連1月份才一起出席慈善活動的克里斯都接著離世，讓他悲痛萬分；最近在打理完好友後事後，他就被目擊帶著克里斯的一雙子女到環球影城遊玩散心，十分有義氣。

克里斯康奈爾（左）1月份才與史汀（中）、布萊德彼特（右）一起出席慈善活動。（翻攝自克里斯康奈爾Instagram）

上月26日，親友們為克里斯康奈爾舉辦追悼會後，大家其實仍沉浸於哀傷之中，不過克里斯的子女仍相當年幼，於是有豐富當爸經驗的小布就一間扛起「代理老爸」的責任，在上月31日就被拍到帶著好友克里斯的12歲女兒多妮，與11歲的兒子克里斯多佛現身環球影城的照片，目擊者向《E! News》表示：「小布看起來就是要確保孩子們都玩得開心，對他們都十分包容，也對在所有遊樂設施幫助他們的所有人表達誠摯謝意。」相關人士也透露：「3人相處時看起來非常舒服，而看來小布也成功讓孩子們擺脫一切煩惱、當天在遊樂園開心享受了數小時的美好時光。」

克里斯康奈爾（中）生前相當疼愛與第2任妻子所生的一雙子女。（翻攝自克里斯康奈爾Instagram）

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