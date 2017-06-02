（影音）舒淇定「婚」作曝光！老公馮德倫鏡頭超有愛

導演馮德倫（左起）、劉德華、舒淇、楊祐寧合作《俠盜聯盟》。（翻攝網路）〔記者許世穎／綜合報導〕女神舒淇和老公馮德倫的定「婚」作《俠盜聯盟》，今曝光正式預告，由「華仔」劉德華帶領舒淇、楊祐寧展開橫跨海陸空極限冒險。身為導演的馮德倫將太太舒淇拍出百變氣質、誘惑滿分，一下是舞會上的優雅女神，一轉眼又成為街頭酒吧中龐克風女賭徒，可見老公的鏡頭多有愛。

預告從剛出獄的華仔招聘「俠盜軍團」開始，包括百變女艷賊舒淇、超級駭客楊祐寧，三人分工盜取古堡中的絕世珍寶。一路上有尚雷諾飾演的法國警探追捕，還有中國男星沙溢飾演的古堡主人追殺，身懷絕技的三人因此展開一連串刺激冒險。

舒淇在《俠盜聯盟》飾演百變女賊。（威望提供）該片靈感源於坎城影展發生的真實盜竊事件，導演馮德倫表示，當初看到劇本初稿就非常喜歡，「我一直想拍這樣一部時尚的動作喜劇電影，也非常適合我。電影找來盧貝松《即刻救援》、《玩命快遞》御用團隊打造槍戰、飛車、爆炸等大場面，更結合喜劇、愛情、懸疑等元素。先後在法國、捷克等多個國家進行拍攝，歐洲美景盡收眼底。

導演馮德倫當初就是在一座浪漫古堡拍攝時，向舒淇簡單求婚：「不如我們結婚囉！」她也一口答應，果然美人美景催情，拍戲拍到結婚。就連華仔受訪時都笑說：「他們真的非常神秘！非常浪漫！非常幸福！真的很秘密，在現場我都沒發覺到。」《俠盜聯盟》8月11日在台上映。

劉德華（左起）、舒淇、楊祐寧在《俠盜聯盟》身懷絕技。（威望提供）

《俠盜聯盟》正式預告：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）