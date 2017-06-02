繼宋仲基孔劉 金編曝下任國民老公人選線索

宋仲基、孔劉去年各以新劇《太陽的後裔》、《鬼怪》榮登「國民老公」封號。（翻攝自Naver）〔記者陳立妍／綜合報導〕打造出《市政廳》、《祕密花園》、《繼承者們》、《太陽的後裔》、《鬼怪》等人氣韓劇的王牌編劇金恩淑，日前傳出已著手準備新作，預計明年上半年在韓播出，劇名則暫定為《Mr.Sunshine》，並邀來《太陽的後裔》、《鬼怪》

導演李應福3度合作，備受戲迷期待。被粉絲暱稱為「金編」的金恩淑接受韓媒《日刊體育》專訪，也首度親口透露新劇男主角線索，引起網友熱烈討論。

金恩淑在南韓素有「男神製造機」的封號，之前和她合作過的車勝元、玄彬、李敏鎬，也因主演她執筆的戲劇開創演藝事業高峰，而她去年更是接連以《太陽的後裔》、《鬼怪》一舉捧紅宋仲基、孔劉兩位「國民老公」，下任新科男神花落誰家引發各界關注。

編劇金恩淑在專訪中透露新劇男主角的線索是演技好，且英語說得十分流利。（翻攝自日刊體育）《Mr.Sunshine》劇情描述1900年初期，朝鮮自組所謂的義兵軍隊抵抗外敵入侵，少年因故流落到美國成為士兵，回到祖國後與千金小姐墜入愛河的故事，南韓網友也點名朴寶劍、元斌、蘇志燮、趙寅成等男星是適合人選，而金恩淑則透露心中已有屬意的人選。

金恩淑在今日出刊的《日刊體育》專訪中表示，「我的腦海裡已經有了男主角的人選，因為電視劇的敘事性比較強，所以是很需要演技的角色，請大家期待會是一位演技非常好的演員，而且英語也說得很好。」在南韓演藝圈中，英語講得流利的演員則包括曾演出過好萊塢電影的Rain、海歸派的「神話」Eric、多益820分的學霸任時完等人，而究竟金編心中的人選是誰？則有待時間揭曉。