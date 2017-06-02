限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 東推西推

喜劇男星慶幸67歲才當爹 「我現在非常幸福」

2017/06/02 10:55

喜劇演員史提夫馬丁在4年前67歲時，才終於升格當爸。（翻攝自iMovies.cc）

〔記者陳昱均／綜合報導〕喜劇演員史提夫馬丁（Steve Martin）過去在《粉紅豹》系列電影裡的逗趣印象深植人心，而他更曾在電影《十二生笑》（Cheaper by the Dozen）當中演出12個小孩的爸，不過現實生活中則是直到4年前67歲時，才終於有了自己的孩子、升格當爸，雖然幾乎都已經是可以當孩子阿公的年紀了，但是他仍不以為意，甚至直呼自己現在「非常非常幸福」。

史提夫馬丁（正中白髮者）曾在電影《十二生笑》中飾演12個孩子的爸。（翻攝自The Studio Exec）

史提夫馬丁與小自己26歲的妻子安妮史特令菲德（Anne Stringfield）於2007年完婚後，2人在2013年喜迎愛女的誕生，成為新手爸媽，他最盡在接受《AARP The Magazine》訪問時，就慈愛滿滿地表示：「我現在非常非常幸福，這是生命最棒的模樣」，更自認：「如果我再早一點有小孩的話，我可能就會成為一個不怎樣的差勁爸爸，因為我會把所有專注力放在事業上。」由於史提夫馬丁的父親從小就對自己很嚴苛，讓他在青少年時期一度對父親懷有恨意，現在他好不容易老來得子，不想讓自己步上父親後塵，想要當個好爸爸，也稱女兒「給我的遠比我給她的更多」，完全沉浸在有女萬事足的快樂當中。

史提夫馬丁（右）與小自己26歲的妻子安妮史特令菲德（左）在2013年喜迎愛女的出生。（翻攝自NY Daily News）

推薦新聞
軟飯尪搞大傭人肚 女星遭家暴為兒肉身擋刀 軟飯尪搞大傭人肚 女星遭家暴為兒肉身擋刀
2017/06/02 11:13
仲間由紀惠忙做人 風流尪藏頭縮尾偷小三 仲間由紀惠忙做人 風流尪藏頭縮尾偷小三
2017/06/02 10:55
女星斬首川普丟飯碗 金凱瑞力挺「順便斷腿才對」 女星斬首川普丟飯碗 金凱瑞力挺「順便斷腿才對」
2017/06/02 10:14
美退巴黎氣候協定！李奧納多再槓川普怒轟... 美退巴黎氣候協定！李奧納多再槓川普怒轟...
2017/06/02 08:25
人多處也被非禮 女星想學拳自衛 人多處也被非禮 女星想學拳自衛
2017/06/02 07:22
被攻擊是雞是公廁 待嫁豪門女星怒槓網友 被攻擊是雞是公廁 待嫁豪門女星怒槓網友
2017/06/02 07:20
（影音）燒腦神作重出江湖！強尼戴普搭上《東方快車》 （影音）燒腦神作重出江湖！強尼戴普搭上《東方快車》
2017/06/02 07:14
T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐... T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐...
2017/06/02 07:07
她懂林奕含的苦 正妹記者控性侵承受壓力變這樣..... 她懂林奕含的苦 正妹記者控性侵承受壓力變這樣.....
2017/06/01 19:26
起底！T.O.P極樂轟趴 活逮毒蟲女練習生 起底！T.O.P極樂轟趴 活逮毒蟲女練習生
2017/06/01 18:48
不Care其他版 第一代蜘蛛女只想做當媽 不Care其他版 第一代蜘蛛女只想做當媽
2017/06/01 17:31
請假避風頭？阿兵哥T.O.P染毒申請外宿4天3夜 請假避風頭？阿兵哥T.O.P染毒申請外宿4天3夜
2017/06/01 15:28
娛樂大亨為女兒慶生 正宮曬親親照擊敗辣模小三 娛樂大亨為女兒慶生 正宮曬親親照擊敗辣模小三
2017/06/01 15:23
平均22歲！英鮮肉團The Vamps首度攻台開唱 平均22歲！英鮮肉團The Vamps首度攻台開唱
2017/06/01 15:03
雙K戀破局！「EXO」KAI悄悄分手師姊Krystal 雙K戀破局！「EXO」KAI悄悄分手師姊Krystal
2017/06/01 13:48
寶寶正臉遭搶先曝光 女星待嫁豪門怒嗆 「豬友」 寶寶正臉遭搶先曝光 女星待嫁豪門怒嗆 「豬友」
2017/06/01 13:11
遭泰勒絲指控摸臀 男DJ告誹謗結果出爐 遭泰勒絲指控摸臀 男DJ告誹謗結果出爐
2017/06/01 13:09
住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友 住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友
2017/06/01 12:46
裘莉、巨石強森攜手阿湯哥？「闇黑宇宙」積極招手 裘莉、巨石強森攜手阿湯哥？「闇黑宇宙」積極招手
2017/06/01 11:56
知名男歌手緊急入院 1天就花330萬 知名男歌手緊急入院 1天就花330萬
2017/06/01 11:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.