喜劇男星慶幸67歲才當爹 「我現在非常幸福」

喜劇演員史提夫馬丁在4年前67歲時，才終於升格當爸。（翻攝自iMovies.cc）

〔記者陳昱均／綜合報導〕喜劇演員史提夫馬丁（Steve Martin）過去在《粉紅豹》系列電影裡的逗趣印象深植人心，而他更曾在電影《十二生笑》（Cheaper by the Dozen）當中演出12個小孩的爸，不過現實生活中則是直到4年前67歲時，才終於有了自己的孩子、升格當爸，雖然幾乎都已經是可以當孩子阿公的年紀了，但是他仍不以為意，甚至直呼自己現在「非常非常幸福」。

史提夫馬丁（正中白髮者）曾在電影《十二生笑》中飾演12個孩子的爸。（翻攝自The Studio Exec）

史提夫馬丁與小自己26歲的妻子安妮史特令菲德（Anne Stringfield）於2007年完婚後，2人在2013年喜迎愛女的誕生，成為新手爸媽，他最盡在接受《AARP The Magazine》訪問時，就慈愛滿滿地表示：「我現在非常非常幸福，這是生命最棒的模樣」，更自認：「如果我再早一點有小孩的話，我可能就會成為一個不怎樣的差勁爸爸，因為我會把所有專注力放在事業上。」由於史提夫馬丁的父親從小就對自己很嚴苛，讓他在青少年時期一度對父親懷有恨意，現在他好不容易老來得子，不想讓自己步上父親後塵，想要當個好爸爸，也稱女兒「給我的遠比我給她的更多」，完全沉浸在有女萬事足的快樂當中。

史提夫馬丁（右）與小自己26歲的妻子安妮史特令菲德（左）在2013年喜迎愛女的出生。（翻攝自NY Daily News）