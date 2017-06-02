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仲間由紀惠忙做人 風流尪藏頭縮尾偷小三

2017/06/02 10:55

田中哲司、仲間由紀惠3年婚姻出現裂痕。（翻攝自日網）〔記者粘湘婉／綜合報導〕37歲日星仲間由紀惠3年前嫁給大13歲的演員田中哲司，她為了「做人」計畫，天天量體溫，主動去醫院看門診，為此推掉不少工作，如今卻爆出田中疑背著她偷吃，被八卦週刊《Friday》抓包，在深夜低調變裝去找小三約會，出軌證據賴不掉。

據週刊報導，仲間在5月初黃金周假期時，人不在日本，田中卻在某天假期深夜變裝，帶著帽子、口罩把整張臉包的密不通風，搭車前往女造型師住處。警戒心高的田中，下車後還不忘環顧四周，更在附近慢慢散步，確定沒有跟拍後才安心進入公寓。然而，田中平常與仲間出門，或與女性友人相聚，都大方以正臉示人，去女造型師香閨見面，卻罕見地變裝，也讓網友直呼：「這就是心理有鬼了。」

田中哲司平常與女性友人出門，都大方地以正臉示人。（翻攝自日網）報導中指出，該名女造型師相當有名氣，活躍於政經界、體育界、演藝圈等，田中也是她的常客之一；田中是出了名的好女色，常趁仲間不在的時候，與女造型師大玩出軌情，女方也願意忍受外界眼光偷偷密會，甘願成為地下情人。此外，當年田中與仲間爆戀情時，田中也曾被爆料，同時間與另2名女子交往。如今他不顧老婆仲間忙「做人」再爆出軌，也被日網友罵翻，批他太過火。

仲間由紀惠日前疑因忙做人，身材發福。（翻攝自日網）田中哲司被拍到深夜變裝，直奔女造型師香閨。（翻攝自Friday）田中哲司的小三傳是知名女造型師。（翻攝自Friday）

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