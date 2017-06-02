女星斬首川普丟飯碗 金凱瑞力挺「順便斷腿才對」

金凱瑞（左）力挺最近因提著血淋淋川普斷頭模型而遭CNN開除的女諧星凱西葛瑞芬（右）。（合成圖，法新社）

〔記者陳昱均／綜合報導〕美國女諧星凱西葛瑞芬（Kathy Griffin）日前因一張模仿伊斯蘭國斬首短片拍攝手法，提著一顆血淋淋川普斷頭的照片惹眾怒，除了川普夫妻親自抨擊譴責她的舉動外，甚至還因此丟了CNN節目主持的飯碗，即使已經公開道歉認錯，仍觸怒不少人。然而，喜劇巨星金凱瑞則不認為這有什麼大不了的，認為凱西葛瑞芬只是在做自己的工作，更放話：「應該順便提隻斷腿才對！」

凱西葛瑞芬日前因提著一顆血淋淋川普斷頭模型而惹眾怒。（翻攝自Entertainment Weekly；圖片經馬賽克處理）

久未公開露面的金凱瑞，最近參加了自己擔任製片的新電視劇《含笑台上》（I'm Dying Up Here）首映式，他在活動上接受《PEOPLE》訪問時，就力挺剛遭CNN開除的凱西葛瑞芬，笑稱：「所以，凱西葛瑞芬？妳應該順便提隻斷腿才對！」對此，他也禪味滿滿地補充解釋：「我不知道這到底好不好笑，但也不覺得這個玩笑是個什麼大問題，不用太過擔心，也不用擔心妳的存在，這些都是無謂的，所有造物都像是上天的指尖陀螺一樣，並沒有那麼重要，重要的是我們現在都在這。」

除此之外，金凱瑞也對《Entertainment Tonight》說明自己是怎麼看喜劇演員這份工作的，對於凱西葛瑞芬的舉動，他說道：「我覺得喜劇演員的主要工作就是要去跨越那條界線，因為那個界線根本也不是真的，如果你踩過那條線而被暴露在鎂光燈底下，並做出那些川普所正在做的瘋狂事蹟，我們（喜劇演員）就成了最後的防線」，並強調：「說真的，喜劇演員是這樣事件當中最後的聲音，我們是無法擺脫這一切的。」

金凱瑞認為凱西葛瑞芬的的舉動並沒有什麼大不了。（法新社）