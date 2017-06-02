蜜拉喬娃維琪認了《惡靈古堡》雙姝有心結！「我差點辭演電影」

蜜拉喬娃維琪（右）自爆當時差點因為蜜雪兒羅德里奎茲（左）辭演《惡靈古堡》電影，令人相當意外。（翻攝自Comic Book）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由女星蜜拉喬娃維琪所主演的電玩改編電影《惡靈古堡》系列作，已在今年初上映的第6集《惡靈古堡：最終章》後正式劃下句點，不過電影公司並不想白白放掉這個吸金能力強大的系列作，已經迅速宣布之後將繼續拍攝重啟版新作，也找來《厲陰宅》導演溫子仁執導，但這一切都不再會跟蜜拉喬娃維琪有任何關係，她除了先前以「那就祝好運了」來對重啟新版喊話外，最近又自爆《惡靈古堡》系列當年根本差點流產，因為她對於另一名女主角蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）的高人氣與聲勢感到忌妒，一度想辭演退出，震驚眾人。

蜜拉喬娃維琪（後排左）與蜜雪兒羅德里奎茲（前）在《惡靈古堡》系列電影中，有不少精彩對手戲。（翻攝自Pinterest）

蜜拉喬娃維琪最近在接受《Inverse》訪問時，大爆：「我當時差點就辭演電影了，因為我本來其實已經在拍攝其他作品，結果導演保羅W.S.安德森（Paul W.S. Anderson）聘請了蜜雪兒羅德里奎茲來飾演蕾恩這個角色，她當時才剛演完《女生出拳》（Girlfight），出現不少她應該拿到奧斯卡獎的呼聲、聲勢正旺，但我的熱度大概已經有4年之久、有點消退，因此保羅就為了她重新編寫了劇本。」蜜拉喬娃維琪認為，重新編寫過的劇本讓她飾演的愛麗絲成了「那女孩」，而蜜雪兒羅德里奎茲的蕾恩則成了「那男孩」，英勇幾乎蓋過女主角風采，讓她不平衡地說道：「她得到了我原本所有大動作場面，讓她反而變得像是愛麗絲了，而我的愛麗絲則顯得像是附屬品一樣。」



雖然只是女配角，但蜜雪兒羅德里奎茲在《惡靈古堡》電影中的英勇程度與戲份吃重的程度，曾讓真正的女主角蜜拉喬娃維琪感到吃味不爽過。（翻攝自Collider）

蜜拉喬娃維琪也透露，自己是在從德國飛到加拿大拍攝地下機之後，才終於看到這個新劇本，看完整個臉都綠了，「我到飯店後馬上就說：『我們需要來好好討論一下了，否則我明天早上就會搭飛機離開』」，讓導演保羅W.S.安德森當晚不得不好好坐下來與蜜拉喬娃維琪談，2人一頁一頁地整整討論了3個小時，蜜拉喬娃維琪就向他指出了所有覺得自己的主角風采被搶走的部分，只是沒想到這竟意外開啟了2人的羅曼史，2人的關係自當晚後就開始轉好，也在拍攝過程中開始以戀人身份約會，最後終於在2009年修成正果、順利完婚，蜜拉也為老公產下一雙子女，只能說是因禍得福了。

蜜拉喬娃維琪（左）原本十分不爽地找了導演保羅W.S.安德森（右）討論劇本，沒想到最後2人竟擦出愛火，不僅談起戀愛，還順利結婚生子。（翻攝自Zimbio）