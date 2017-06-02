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韓偶像團員T吸毒照曝光！疑遭日本女砲友偷拍

2017/06/02 08:38

網上瘋傳日本某周刊爆出的韓流偶像吸毒照。（翻攝自推特）〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P昨被踢爆吸食大麻，經警方調查及毛髮鑑定後結果呈陽性，T.O.P所屬的YG娛樂也發聲明承認事件並道歉。而就在此時，日本某周刊媒體卻爆出一張題為「韓流偶像」、「吸毒現場」的照片，在恰巧又敏感的時機點曝光，格外引發外界關注。

日本某周刊近日刊登出一張韓流藝人的吸毒現場照，照片一曝光在網上遭到瘋傳，據爆料者指出「這是韓國超人氣偶像團體B團的T成員，詳細情況不清楚，但這是在飯店裡被拍到的。」而畫面中的男子外型、打扮更與才剛驚爆呼麻的T.O.P有許多特徵相似，引起各界揣測。

周刊突爆出南韓天團B的T成員吸毒照，令人起疑畫面中男子就是剛被踢爆呼麻的T.O.P。（翻攝自IG）

此外，該團另一V成員曾被爆交往過日本女歌迷，A女透露，大家在會員制酒吧相識，每次約會都是在飯店，而被公開的吸毒照拍攝地點也正是在飯店，難免令人起疑，更被推測照片疑為日本炮友偷拍外流，但也有人認為單靠一張照片就稱該男為天團成員可信度太低。

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