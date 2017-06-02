（劇透）陶瓷狗變演員擁粉專 神爛片《台北物語》明「狂歡」

《台北物語》片中陶瓷狗「演員」爆紅，還成立個人粉絲專頁。（翻攝自臉書）〔記者盧家豪／台北報導〕「爛到笑」電影《台北物語》近期在影迷間引起熱話的，以荒謬拍攝手法讓全劇組爆紅，而最為影迷津津樂道的演員，同時也是全片演技最出色的竟是一隻陶瓷狗，甚至還擁有個人粉絲專頁，在網上與影迷親切互動。

該陶瓷狗在片中扮演重要角色，在全片主角到齊的重頭大戲「G8高峰會」場面時表現最為亮眼，劇組設計神來一筆的狗叫聲更是讓粉絲每看必笑。片中飾演「Tony」一角的邱志宇也將於明天現身「狂歡場」見面會，昨消息一出，200多個名額瞬間被登記一空。

現在除台北唯一上映的京華城喜滿客影院不斷加場，稍早更有網友「揪團」包廳，同樣反應熱烈，高雄夢時代影城昨亦宣布《台北物語》將「回魂」再上映，連高雄電影節也在網路上號召影迷集氣，有望成為片單之一。

《台北物語》掀起另類觀影熱潮，創下近百萬票房。（翻攝自臉書）據悉，《台北物語》上映首周票房已接近百萬，各種荒唐現象堪稱台灣電影奇蹟。《台北物語》從預告開始就「意圖使人想看」，經典「Arial」字體、極其雜亂的收音與剪接，還有表情和台詞都極其生硬的演員，被影迷譽為「2小時版的吉胃福適廣告」、「電影界的長輩圖」，也有人認為《台北物語》應是台灣首部「cult」片，地位不凡。

該片劇情分述多條主線，包括偷情議員和「小三」女助理、小偷與想自殺的女子、對婚姻迷惘的女醫生與其曖昧同事，一班人馬因為一場車禍而被逼困在一室談判，卻揭發出眾角色綁架勒索、黑金政治、情慾、家庭破碎種種人性黑暗面。

《台北物語》預告：（相關影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒）