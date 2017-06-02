背小三罵名還被公司棒打鴛鴦 女歌手驚傳醉後割腕住院

香港歌手何雁詩昨晚驚傳「醉後割腕」。（翻攝何雁詩臉書）

〔記者許世穎／綜合報導〕香港歌手何雁詩最近因演唱TVB電視劇《不懂撒嬌的女人》主題曲《我不會撒嬌》，再度受到矚目，昨晚驚傳「醉後割腕」住院，但她於晚間11點左右對港媒否認割腕一事，不過後來又傳出另一版本，指她因為經紀公司「棒打鴛鴦」才會喝酒出事。

何雁詩和男友鄭俊弘的感情一直不被看好，先前鄭俊弘音甩掉未婚妻被封「世紀賤男」，何雁詩則背上「搶人未婚夫」惡名，不過2人壓力越大就越反抗，除了於機場十指緊扣公開認愛，現在更傳出同居，讓雙方經紀公司老闆相當憤怒，認為2人和公司對著幹。

何雁詩（右）和男友鄭俊弘的感情不被看好。（翻攝Youtube）

而港媒報導，經紀公司再度向2人施壓，直說他們處理感情事失當，而昨晚也傳出先前已認患有情緒病的何雁詩終於壓力過大，借酒澆愁，所以才會「醉後割腕」至見紅。報導更指出，事發時她男友也在場，緊急將她送醫，治療後已出院回家休息。

何雁詩事後回應港媒：「我沒事呀！」更說傳聞不真實，不會回應，感謝媒體關心。至於傳說她喝醉酒，何雁詩也否認：「不知為什麼有這樣的謠言，不會再回應啦，謝謝。」至於與鄭俊弘感情？她再度回應：「沒事，謝謝關心！」

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