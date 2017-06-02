被攻擊是雞是公廁 待嫁豪門女星怒槓網友

吳若希（右）懷孕時，曾與男友何兆鴻拍孕婦寫真。（翻攝IG）

〔記者許世穎／綜合報導〕25歲香港歌手吳若希，以甜美外型，加上近年唱紅不少劇集主題曲而爆紅，4月底為富二代男友何兆鴻未婚產下一女「淼淼」，升格新手媽媽。前天她因女兒近照被友人搶先公開而暴怒，昨晚又因被攻擊是「雞」（意指妓女）、「公廁」怒槓網友，更說若有人傷害她女兒，「死也會跟對方拚了」。

吳若希（右）抱著女兒淼淼與男友何兆鴻合照。（翻攝吳若希臉書）

吳若希愛女「淼淼」的照片因被友人放上IG，暴怒罵對方「屎忽生上腦」（粵語：屁股長頭上），更說對方PO圖之前「為何不先問寶寶老母一聲？」昨晚疑似因為被網友罵，再度於IG開炮，直說：「一個普通人，可能未必明白為什麼我這麼需要保護我的女兒，不想子女在公眾面前曝光。」

吳若希接著說：「但當你是一個公眾人物，而你會無端端在傳媒及網上世界被人攻擊說你是雞、說你是公廁、說你釣金龜，而你明知你反抗都無補於事時，你會更加知道，如何去保護身邊的人。」

吳若希在臉舒放上被攻擊的截圖，詢問網友「如何大體而不失霸氣地回應？」（翻攝吳若希臉書）

她也表達身為人母的心情寫道：「我的女兒，這一世都是我的女兒，我沒得選、我的女兒也沒得選，作為媽媽永遠希望將最好的給自己的子女，我不想她在成長過程中因為媽咪的身份，而被一班鍵盤戰士攻擊。而我現在只是以一個媽媽的角色去保護我的女兒，我想沒有一個媽媽會不認同。」

聲明完畢後，吳若希更強調：「如果有人傷害我女兒～我真的死都跟你拚了～～管她什麼公眾人物～我做人媽媽連女兒都保護不到～我不如不要生？！」