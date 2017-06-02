（影音）男僕變摯友！ 維多利亞女王曖昧情曝光

《女王與知己》講述一段維多利亞女王晚年時期的忘年之交。（UIP提供）〔記者吳琬婷／綜合報導〕維多利亞女王是英國19世紀漢諾瓦王朝的最後一位君主，也是首位兼任印度皇帝的英國國王，外貌非常出眾，據史料記載，女王在高齡80幾歲時，與身旁小44歲的印度男僕發展出一段曖昧友誼，而該段令外人好奇的故事，最近被拍成電影《女王與知己》，揭開女王交友的秘辛。

維多利亞女王找來金獎影后茱蒂丹契飾演，這次是她第3度飾演維多利亞女王，無論是氣質或神韻都掌握的恰如其分，而女王的印度密友則由《三個傻瓜》男星阿里扎勒飾演，兩人將在片中譜出一段忘年之交。

金獎影后茱蒂丹契（中）片中飾演維多利亞女王。（UIP提供）《女王與知己》講述的一段維多利亞女王晚年在位時，所發展出的一段出乎意料卻又真實的友誼。年輕的阿卜杜勒是個上班族，他特別從印度飛到英國去參加女王登基50周年慶典，卻得到女王的注目。

女王在質疑與抱怨因為她的頭銜而帶來的不便時，兩人變成了意想不到的同盟，彼此忠誠與相互依賴，然而她的家人與幕僚卻千方百計的想要阻撓。隨著友誼的加深，女王對無時無刻變化的世界有了嶄新的看法，也重獲了對人性的信心。《女王與知己》11月3日在台上映。

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