新蜘蛛人深入雨林遇鱷魚 慘遭猴擊潑糞

湯姆霍蘭德拍片時竟遭一群猴子猛丟排泄物。（CatchPlay提供）

〔記者吳琬婷／綜合報導〕「新蜘蛛人」湯姆霍蘭德在首部獨立漫威電影《蜘蛛人：返校日》推出之前，新片《失落之城》先行上映，他在片中飾演探險家的兒子，不僅要深入亞馬遜雨林實地拍攝、忍受雨淋蟲咬，有次拍戲還遇到一大群猴子，朝他猛丟排泄物，過程十分艱辛。

由「小布」布萊德彼特監製的真人實事冒險電影《失落之城》，找來「亞瑟王」查理漢納飾演探險家男主角，「暮光男」羅伯派汀森、「新蜘蛛人」湯姆霍蘭德也參與演出，卡司相當豪華。

查理漢納（左）和湯姆霍蘭德（右）在《失落之城》中，飾演亞馬遜雨林探險父子檔。（CatchPlay提供）

不過，這一票帥氣男星為了該片，可是吃足苦頭，劇組花了近半年的時間深入亞馬遜實地拍攝，過程十分艱辛。查理漢納說：「其實河中拍戲遇到鱷魚、甲蟲飛進耳朵這些遭遇都還好。」但有次在雨中拍攝，突然有道閃電擊中身旁一棵樹，樹還倒在他腳旁，幸好人平安無事，卻也讓他餘悸猶存。

湯姆霍蘭德則是在拍戲的時候遇到一群猴子，朝他猛丟排泄物，讓他直呼「噁心至極」，但事後回想起來也是印象深刻的滑稽回憶。而他在片中角色必需留著鬍子，但21歲的他還無法留出大鬍子，只好被迫戴上假鬍子，讓他尷尬的說：「假鬍子讓我覺得自己不夠man，而且最糗的是，來到雨林後，因為太熱不停流汗，鬍子還一直掉下來。」拍戲過程可說是困難重重。

《失落之城》改編自真人實事，講述英國探險家與兒子一行人在亞馬遜尋找古文明存在的證據時，竟離奇消失，成為史上最神秘又懸疑的失蹤事件；該片6月2日上映。