（獨家）《台北物語》導演親回負評 揪「他」見證爛片奇蹟

《台北物語》女主角李宓（右）殺青酒時和導演黃英雄開心合影。（翻攝李宓微博）

〔記者許世穎／專訪〕年度奇片《台北物語》在台上映兩周，掀起奇特觀影熱潮，目前僅剩台北市喜滿客京華影城上映，仍每天爆滿，連預售場次都造成搶購，截自今日，票房更逼近百萬，堪稱另類國片奇蹟。導演黃英雄晚間獨家回應本報，直說對所有評語全盤接受，至於網友喊話要他舉辦映後，他表示：「如果台北市大家長柯文哲來看，我就辦映後！」

《台北物語》原先只打算做7天限量上映，之後因網友熱推，不僅造成搶看熱潮，戲院加場又從小廳換到大廳，更有不少影迷二刷、三刷，大讚該片娛樂效果極佳，絕對要親自到戲院體驗，造成一票難求。

《台北物語》導演黃英雄認為任何評價他都全盤接受。（翻攝黃英雄台北的天空臉書）

導演黃英雄昨上午接獲記者電話，先說自己要上課，不便受訪，且晚上要在學校排戲，也不知何時有空。直到今晚終於回應，直說：「這部電影就是拍給台北人看的，我想電影當中的類比，無論是戲謔的、嘲弄的評語，我全盤接受！」被問到有人說該片「爛到出奇」，他也表示：「我覺得很好啊！台北本來就有那麼多不同的現象，有不同解讀是好的。」

黃英雄強調，台北「物語」，就是台北的「故事」，「我相信每個人都有他的故事，所以無論是好的壞的我都可以接受，這就是我當初拍這部電影希望達到的結果，其實滿高興的」。至於何時舉辦映後回饋粉絲，他表示，最希望台北市長柯文哲可以去看，「畢竟這是關於台北的故事，他是台北市的大家長，如果他願意來看，我辦兩場、三場映後都沒有問題！」更說：「這個消息我獨家給你，你就幫我喊話一下吧！」

《台北物語》掀起另類觀影熱潮，創下近百萬票房。（翻攝自臉書）

此外，有網友在PTT分享了他本周日（4日）將為電影《丹麥女孩》進行藝術電影賞析的消息，有網友回應：「會不會放映丹麥女孩結果觀眾問題都是台北物語？」黃英雄表示，還是要尊重主辦單位，到時候還是會以聊當天的電影為主。

《台北物語》持續上映中，而先前由影迷自組的「國際影迷總會」粉絲團，號召飾演「Tony哥」的藝人邱志宇，於6月3日晚間舉辦粉絲見面會，結果粉絲於20分鐘內將250張票搶購一空，就連Tony哥本尊都直呼：「太荒唐了吧。」