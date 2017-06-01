（專訪）爛賭媽心結未解 男星情緒失控斷送長跑戀

王燦日前跟交往已達9年的女友分手。（記者潘少棠攝）

〔記者洪素津／台北報導〕「能夠把反派演得這麼深沉，又能夠做出區別的，還真沒幾個。」43歲演員王燦顯示出對自己演技極具信心，反觀他的感情世界卻繳白卷，日前跟交往已達9年的女友分手後，就未再踏入下段戀情，自認常「情緒失控」，有時冷戰不說話、有時口出狂言，導致自己不敢再交女朋友。

王燦事業低潮情緒控制不穩，造就一段長跑戀情的裂痕。（記者潘少棠攝）

提及感情，王燦無奈表示「知道在演藝圈要付出滿多的」，曾有一段多年戀情的他，當時因為工作不順遂，情緒不好就會對身邊親近的人大小聲，也造就這段戀情的裂痕；同時王燦也分享感情觀，他喜歡主動追求，且對於喜歡的對象會觀察很久，他笑說：「演戲當會跟同劇女演員有火花，不過長時間觀察下來，對方有一點是自己無法接受的話，就會放棄。」不過王燦也很懊惱，「就是想很多，再多的桃花都會從我手中溜走，一直撞牆。」

王燦專訪（記者潘少棠攝）

演戲演出名堂來的王燦，家庭生活情節就有如朱自清《背影》，王燦爸爸曾在車站拿一袋橘子給他，這個畫面讓王燦至今無法忘懷。王燦當時因為父母親感情出問題憤而離家出走，他坦言高中時很叛逆，都會講話刺激長輩；提及父母離異，王燦小時候跟媽媽較親近，但長大後發現爸爸願意跟我們分享內心世界，反而越來越愛爸爸，反觀母親雖然風趣，但屢屢賭博，王燦無奈鬆口「就是六合彩」，導致和媽媽感情總是有這層隔閡，他感嘆：「碰毒或者賭，會把一個人內心的一些正確的想法毀滅。」

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