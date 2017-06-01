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（影音）本土女神大崩壞 李燕眼歪嘴斜韓瑜肖婆現形

2017/06/01 22:15

〔記者吳志偉／台北報導〕張玉嬿、韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒今天（6/1）出席三立台灣台最新接檔8點檔《一家人》卡司發佈會，當她們在戶外拍照的時候，突然刮起陣陣大風，把原本打扮得漂漂亮亮的5位女星吹得眼歪嘴斜，狼狽的畫面讓人噴飯。

左起陳珮騏、韓瑜、張玉嬿、李燕、臧芮軒今天出席《一家人》卡司發佈會上，突然一陣大風讓眾女星措手不及。（記者潘少棠攝）

張玉嬿雖然已51歲，但保養得宜，10多年後再拍戲，被大家誇讚還是如同「仙女」一般；韓瑜、陳珮騏、李燕則是「本土劇女神」；正妹主播臧芮軒神似林依晨後勢看漲。5位女星一字排開顏值超高，豈料拍照時頻頻吹起怪風，瞬間成了搞笑大賽，其中韓瑜披頭散髮，看起來心情似乎不是很好；李燕在大風中以不變應萬變，仰頭擺出撫媚動作，沒想到下一秒就破功，看著手上瘋狂旋轉的風車，也忍不住面露猙獰、驚恐表情。

左起陳珮騏、韓瑜、張玉嬿、李燕、臧芮軒今天出席《一家人》卡司發佈會上，突然一陣大風讓眾女星措手不及。（記者潘少棠攝）左起陳珮騏、韓瑜、張玉嬿、李燕、臧芮軒今天出席《一家人》卡司發佈會上，突然一陣大風讓眾女星措手不及。（記者潘少棠攝）一陣大風讓韓瑜趕緊護住髮型。（記者潘少棠攝）《一家人》卡司發佈會上，一陣大風將韓瑜（左）吹得披頭亂髮。（記者吳志偉攝）李燕出席《一家人》卡司發佈會，一陣大風讓她面露猙獰表情。（記者吳志偉攝）

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