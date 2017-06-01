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台裔美籍鋼琴家陸逸軒 首次來台巡演

2017/06/01 22:04

台裔美籍鋼琴家陸逸軒首次來台巡演。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕繼先後獲得莫斯科國際蕭邦大賽青少年組及2015年美國邁阿密蕭邦鋼琴大賽冠軍之後，台裔美籍鋼琴家陸逸軒以17歲的年紀贏得第17屆華沙國際蕭邦鋼琴大賽第4名，成為最年輕的獲獎者之一。今年4月初，陸逸軒又於法蘭克福老歌劇院舉辦的第7屆德國國際鋼琴大賽總決賽摘下桂冠。

還在美國就讀寇蒂斯音樂學院的陸逸軒，已展開國際演出的音樂生涯，並於這個週末起，首度來台巡演。預計6月3日在屏東演藝廳音樂廳、6月4日在新竹市文化局演藝廳、6月7日在台北國家音樂廳。

第一次在台灣公開演出，陸逸軒選了4首自己最喜歡的曲目，有炫技也有深情入裡，包括莫札特〈A小調輪旋曲〉、舒伯特〈降G大調即興曲〉，普羅高菲夫〈降B大調第七號鋼琴奏鳴曲〉以及他已演出50次以上的蕭邦〈24首前奏曲〉。其中不乏老成而傷感的曲目，陸逸軒卻說他從小就很喜歡這種帶著「懷念過去美好時光的感傷情調」，好像19歲的年輕人卻有著詩人般的老靈魂。

父親是高雄人，陸逸軒以前就曾隨父母回台過年，談到對台灣的印象，老靈魂馬上回到19歲青年，毫不猶豫地說，「台灣有全世界最好吃的食物！」陸逸軒喜歡美食，他說開始有國際演出行程之後，最大樂趣就是可以到處嘗不同國家的美食，以前曾宇謙還沒畢業時，在寇蒂斯與陸逸軒住同一間宿舍，就常結伴一起聊天吃吃喝喝，因此有很不錯的交情！

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