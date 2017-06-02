限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐...

2017/06/02 07:07

T.O.P驚傳吸食大麻。（翻攝自IG）〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P於2月入伍高唱從軍樂，昨驚傳他因涉嫌吸食大麻接受警方調查，經毛髮鑑定後結果呈陽性，證實惹上「麻」煩，而他也成為隊友G-DRAGON、前師妹「2NE1」朴春後，第3個染毒的YG藝人，讓他所屬的YG娛樂被網友諷刺為「毒品經紀公司」，公司股價也急跌4.62%，市值蒸發約韓幣291億元（約新台幣8.4億元）。

韓媒報導，T.O.P涉嫌於去年10月9日至12日，與20幾歲的韓姓女練習生在他位於龍山區豪宅抽食3次大麻，韓女3月被逮後供出T.O.P也是共犯，T.O.P起初先是否認，向警方表示「韓女抽大麻，我抽的是電子菸」，但毛髮檢驗結果卻出賣了T.O.P，警方隨後以違反毒品類管理法立案，於4月24日將起訴意見書函送首爾中央地檢。

YG娛樂股價昨因T.O.P爆出吸麻醜聞下跌4.62%。（翻攝自Naver）消息曝光後，昨YG娛樂第一時間表示「還在確認中」，隨後緊急發出聲明承認T.O.P沾毒並向社會大眾道歉，透露目前T.O.P正在深刻反省中，並再次為讓歌迷們感到失望致歉，而YG昨收盤股價也因T.O.P染毒，股價較前一交易日下跌4.62%，市值蒸發約韓幣291億元（約新台幣8.4億元）。

由於T.O.P的軍人身分，若未來他被判處1年6個月的有期徒刑，就得即刻退伍服刑，等到服刑完畢後再重新入伍，若刑罰若未超過1年半，則繼續維持目前的勤務。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關新聞

推薦新聞
遭迷姦正妹爆高層壓案「機場埋伏逮捕突然喊卡！」 遭迷姦正妹爆高層壓案「機場埋伏逮捕突然喊卡！」
2017/06/01 23:28
BIGBANG「T.O.P」呼麻 YG娛樂市值蒸發8.4億！ BIGBANG「T.O.P」呼麻 YG娛樂市值蒸發8.4億！
2017/06/01 22:48
背小三罵名還被公司棒打鴛鴦 女歌手驚傳醉後割腕住院 背小三罵名還被公司棒打鴛鴦 女歌手驚傳醉後割腕住院
2017/06/02 07:11
卸貨才4個月 女星「連一拉一」再宣布有喜 卸貨才4個月 女星「連一拉一」再宣布有喜
2017/06/02 07:08
被攻擊是雞是公廁 待嫁豪門女星怒槓網友 被攻擊是雞是公廁 待嫁豪門女星怒槓網友
2017/06/02 07:20
人多處也被非禮 女星想學拳自衛 人多處也被非禮 女星想學拳自衛
2017/06/02 07:22
婚姻生活有遺憾... 好友爆料周玉蔻離婚原因 婚姻生活有遺憾... 好友爆料周玉蔻離婚原因
2017/06/02 07:48
謝金燕日夜誦經14小時 暴瘦狠掉3公斤 謝金燕日夜誦經14小時 暴瘦狠掉3公斤
2017/06/02 07:15
T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐... T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐...
2017/06/02 07:07
新蜘蛛人深入雨林遇鱷魚 慘遭猴擊潑糞 新蜘蛛人深入雨林遇鱷魚 慘遭猴擊潑糞
2017/06/02 07:12
（影音）燒腦神作重出江湖！強尼戴普搭上《東方快車》 （影音）燒腦神作重出江湖！強尼戴普搭上《東方快車》
2017/06/02 07:14
李燕自嘲失婚 韓瑜裝失憶 李燕自嘲失婚 韓瑜裝失憶
2017/06/02 06:00
朱延平自爆 被豬哥亮念沒來看我 朱延平自爆 被豬哥亮念沒來看我
2017/06/02 06:00
BIGBANG再爆毒星 當兵前呼麻"他"被逮 BIGBANG再爆毒星 當兵前呼麻"他"被逮
2017/06/02 06:00
住家遭竊損失4萬 金曲歌王更憂心這件事 住家遭竊損失4萬 金曲歌王更憂心這件事
2017/06/02 06:00
（劇透）陶瓷狗變演員擁粉專 神爛片《台北物語》明「狂歡」 （劇透）陶瓷狗變演員擁粉專 神爛片《台北物語》明「狂歡」
2017/06/02 08:01
被誣告性侵 男星直播賣海鮮月入6位數 被誣告性侵 男星直播賣海鮮月入6位數
2017/06/02 06:00
八三夭搞笑變裝 阿璞被胸咚 八三夭搞笑變裝 阿璞被胸咚
2017/06/02 06:00
家家寫歌為毛小孩找歸宿 家家寫歌為毛小孩找歸宿
2017/06/02 06:00
雙K戀被工作拆散 KAI和Krystal退回原點 雙K戀被工作拆散 KAI和Krystal退回原點
2017/06/02 06:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.