T.O.P當兵爆染毒 若判刑超過1年半恐...

T.O.P驚傳吸食大麻。（翻攝自IG）〔記者陳立妍／綜合報導〕29歲的南韓天團「BIGBANG」成員T.O.P於2月入伍高唱從軍樂，昨驚傳他因涉嫌吸食大麻接受警方調查，經毛髮鑑定後結果呈陽性，證實惹上「麻」煩，而他也成為隊友G-DRAGON、前師妹「2NE1」朴春後，第3個染毒的YG藝人，讓他所屬的YG娛樂被網友諷刺為「毒品經紀公司」，公司股價也急跌4.62%，市值蒸發約韓幣291億元（約新台幣8.4億元）。

韓媒報導，T.O.P涉嫌於去年10月9日至12日，與20幾歲的韓姓女練習生在他位於龍山區豪宅抽食3次大麻，韓女3月被逮後供出T.O.P也是共犯，T.O.P起初先是否認，向警方表示「韓女抽大麻，我抽的是電子菸」，但毛髮檢驗結果卻出賣了T.O.P，警方隨後以違反毒品類管理法立案，於4月24日將起訴意見書函送首爾中央地檢。

YG娛樂股價昨因T.O.P爆出吸麻醜聞下跌4.62%。（翻攝自Naver）消息曝光後，昨YG娛樂第一時間表示「還在確認中」，隨後緊急發出聲明承認T.O.P沾毒並向社會大眾道歉，透露目前T.O.P正在深刻反省中，並再次為讓歌迷們感到失望致歉，而YG昨收盤股價也因T.O.P染毒，股價較前一交易日下跌4.62%，市值蒸發約韓幣291億元（約新台幣8.4億元）。

由於T.O.P的軍人身分，若未來他被判處1年6個月的有期徒刑，就得即刻退伍服刑，等到服刑完畢後再重新入伍，若刑罰若未超過1年半，則繼續維持目前的勤務。

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