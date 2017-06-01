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問鼎金曲28台語歌王 賴銘偉笑回「能拿一定很爽」

2017/06/01 21:14

潘越雲特別帶來價值不菲的「運鈍跟湯」，要給Yuming補中益氣。（星耀藝能提供）

〔記者洪素津／台北報導〕星光二班冠軍賴銘偉「轉調」出新台語歌專輯《心內話》，就讓他入圍「金曲28」最佳台語男歌手，有望角逐台語歌王！賴銘偉昨帶上6人編制樂團，上YouTube做直播演唱會「滾石現場 ROCK LIVE」，他衷心感謝粉絲支持，演唱自己多首國、台語金曲，在演唱他專輯中翻唱的《情字這條路》時，原唱者潘越雲突然現身直播室，和他一起飆歌。

潘越雲現身直播室，和賴銘偉一起飆歌。（星耀藝能提供）

潘越雲昨一身勁裝現身滾石直播室，在演唱時，彷彿平行時空，賴銘偉搖滾版的《情字這條路》和潘越雲抒情版的《情字這條路》並存，前後呼應演唱。潘越雲知道賴銘偉加的宮廟被波及，也為了給他金曲加油，特別帶來價值不菲的「運鈍跟湯」，要給他補中益氣，希望補滿他的精氣神，可以趨吉避凶，更一舉拿下金曲歌王，溫柔的她還特別餵賴銘偉品嚐雞湯，讓宮主大呼：「我何德何能，好感動！」

賴銘偉極有可能問鼎本屆金曲台語歌王。（星耀藝能提供）

賴銘偉極有可能問鼎本屆金曲台語歌王，他表示平常心以待，能跟許多尊敬的前輩一起角逐獎項，已是金曲給予莫大的肯定，但還是不忘補上一句：「當然能拿獎一定更爽啦！」

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