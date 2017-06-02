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蕭淑慎善用這招 與嫩男步紅毯有望

2017/06/02 07:30

蕭淑慎（圖中、右）與相差15歲的小男友梁軒安（圖左）愛得火熱，外界紛紛推測兩人可能「好事近了」。（合成圖，本報資料照）

〔記者胡琪俐／台北報導〕藝人蕭淑慎熱戀小15歲男友梁軒安，再度攻佔各大媒體版面，而雙方的互動也受到外界關注。對於這段戀情，色彩專家徐躍之說，兩人奉子成婚的機率頗高，雖然蕭淑慎較年長，若想要使感情順利，「女人的撒嬌、溫柔絕對不能少！」未來這一年，也要盡量表現對彼此的愛，有助讓關係更加熱絡、穩定。

 

徐躍之預測：「蕭淑慎目前已懷孕的可能性高達80～90%，而且早在今年2月就有跡象。」若真有身孕，期間需盡量避免穿黑色、白色衣服，因為黑色是劫數、白色代表空洞，皆會使得另一半有受到忽略、不受重視的感覺。

 

至於孕婦適合穿什麼顏色的衣服？徐躍之建議，可多穿綠色「把對方的愛吸過來」，讓男人想要對妳更好、懂得付出；再來就是粉紅色，這會讓對方感受到妳的愛與付出；還有黃色也要多穿，幫助肚子裡的寶寶開啟智慧，朝著活潑聰明的方向發展，對孩子胎教有幫助。

 

談到蕭淑慎的戀情，徐躍之指出，以姓氏來剖析，「蕭」的筆畫總共16畫、「梁」則是11畫，加起來是27，而拆解成2＋7的關係數為9，這個關係數代表兩人從2016年6月以後就產生火花，容易出現乾柴烈火般的激情，「突然燃起火花，而且還燒得非常火熱，維持在你儂我儂的狀態。」

 

徐躍之說，若梁軒安打算對蕭淑慎負責，時機點很有可能是在6月，「即便兩人沒有公開舉行婚禮，也很有可能私下直接登記結婚。」不過，兩人仍有可能因外界干擾選擇不在6月結婚，那麼接下來較有可能於11月結婚。

 

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