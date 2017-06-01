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朱延平談台灣電影 「已被中國狠甩在後」

2017/06/01 20:43

第9屆兩岸電影展開幕，文化部次長丁曉菁（左）、導演朱延平。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕導演朱延平今出席「兩岸電影展」開幕，談到台灣與中國電影的關係，他直言「中國電影這幾年來，老實說已經深深（遠遠）地把台灣電影甩在後面。」指台片還有很大空間進步，台灣影人應放眼亞洲，不要棄守中國市場，

朱延平也承認，「進軍」中國得和導演張藝謀、馮小剛等人競爭確實有難度，但他認為「是我們自己的片子不夠競爭力，這要承認，那承認了錯誤就改進就好！」

朱延平補充道，像《七月與安生》、《北京遇上西雅圖》等中國片都不是大製作，同樣能引起台灣觀眾共鳴，《我的少女時代》描寫台灣故事，在中國票房也照樣開出紅盤，這就是有競爭力的片，他也提起近期在台灣、中國都創下驚人票房的印度片《我和我的冠軍女兒》，作品「最重要的就是好看」。

而被問到近期「爛到笑」的《台北物語》，朱延平給出正面評價，「能讓觀眾願意花錢去笑一笑很OK，你要爛到讓人家笑得出來，這點很重要。」

朱延平說，「現在拍戲概念不一樣了，以前是以量取勝，我要一年拍6部的導演費才能過好日子，現在是3年拍1部，可能可以吃3輩子。」

兩岸電影節今年邁入第9屆，於6月1日至6月6日在台北光點華山電影館、新北府中15紀錄片放映院展出一周，片單、映後座談等活動資訊可上www.facebook.com/CSFEC/

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