聲樂家簡文秀受邀國防大學開「講」 分享「桐花人」哲學

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〔記者凌美雪／台北報導〕聲樂家簡文秀昨（5月31日）受邀在國防大學開「講」，以「春天的花是多麼的香」為題，舉櫻花與桐花比喻人生，希望大家都向桐花學習，一步一腳印踏實生活，不須追求櫻花那種淒美、短暫的燦爛。簡文秀也透過音樂解析分享藝文之美，並演唱台灣歌謠「思慕的人」、國語經典「其實你不懂我的心」及世界名曲「奇異恩典」等歌曲，現場充滿溫馨氣氛。

簡文秀表示，去年受邀在政治作戰學院以「緣」為題為42位國軍將領舉辦講座，受到頗多回響，國防大學校長吳萬教上將今年便再度邀請她舉辦講座，她便以「一年之計在於春，一日之計在於晨」勉勵國軍要時時保持「春」的心情與動力，春天來臨時都有一個新的開始、新的希望，掌握新的契機，不管任何時候，不斷學習、努力，力爭上游，永遠都不嫌晚。

簡文秀以自身經驗為例，她在年近40歲時考上托福且獲得全額獎學金，毅然決定到美國唸書，在國際聲樂大賽中，獲得兩個首獎四面金牌，成為華人世界中學資歷最好的聲樂家，正因她認為學習永遠都不嫌晚。她還有一套獨特的「桐花人」哲學，她說桐花是生長在比較貧瘠的土地上，花季時樹葉和花朵並開，生命力強，在艱困中成長，最終才能呈現自己最美的時刻。她希望大家都像桐花一般的生活，靠自己努力，不要怨天尤人，經過大風大雨的焠鍊，才能成長蛻變。