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簡宏霖嚴正嵐相揪出國 小薰虧去「度蜜月」

2017/06/01 20:20

《只為你停留》今晚將播出完結篇。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、東森8點華劇《只為你停留》今（6/1）晚將播出完結篇，劇中李沛旭終於向小薰求婚，走進人生另一階段；嚴正嵐所飾演的「黛麒」，是否會放下一切重回家的懷抱，也是萬眾矚目。今晚華人影音平台Vidol也將邀請李沛旭、小薰、簡宏霖及嚴正嵐live直播，與觀眾們一起收看最終回。

黃騰浩、楊鎮、吳紀璇、小薰、嚴正嵐、簡宏霖等人昨天出席《只為你停留》殺青酒。（三立提供）

《只為你停留》昨晚舉殺青宴，劇中演員包括小薰、簡宏霖、嚴正嵐、黃騰浩等都參與，在一陣歡愉的氣氛下，簡宏霖突然被黃騰浩親臉頰，他笑說：「我跟哥哥是連兩部戲都遇到，所以我們感情非常好，可以親嘴沒關係！」黃騰浩笑回：「可以親臉頰，不能親嘴！」對自己不能再當「喬莉絲」（喬律師），簡宏霖有些許失落，戲殺青之後他也打算把消風的身材找回來。

小薰、簡宏霖、嚴正嵐、黃騰浩、楊鎮、吳紀璇等人昨天出席《只為你停留》殺青酒。（三立提供）

殺青酒上，簡宏霖形容嚴正嵐「電力愈來愈強」，她則表示這次演出像是參加演員訓練班，特別是分飾雙胞胎兩角後磨練更多。殺青之後，她將與簡宏霖一起赴石垣島度假5天，小薰虧他們是去「度蜜月」，嚴正嵐趕緊解釋：「同行有7位朋友一起啦！」

簡宏霖（左起）、小薰、嚴正嵐昨天出席《只為你停留》殺青酒。（三立提供）

小薰劇中的表現愈來愈成熟，她認為這部戲對自己影響很大，因為平時私下的她個性很「ㄍ一ㄣ 」，小薰說：「我好像從來沒有在家人面前哭過，爸媽都沒看過我脆弱的一面，所以這次和劇中媽媽的相處，讓我獲得許多解放。」戲拍完後，她也將給自己放個小假，本來想帶爸媽去歐洲義大利玩玩，但媽媽擔心飛機坐太久，所以可能改變行程至日本或東南亞走走。

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