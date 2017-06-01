雙舞神跨界競技 導演看了不敢做這事...

「霍塔之神」安赫爾伯納（右）與莎拉巴拉斯的雙人勁舞，是片中一大看點。（海鵬提供）



〔記者吳琬婷／綜合報導〕奧斯卡導演卡洛斯索拉最新執導電影《超越佛朗明哥：索拉的霍塔舞曲》，將風靡全球6億人口的西班牙霍塔舞，華麗搬上大銀幕。該片不僅邀請「霍塔之神」安赫爾伯納入鏡演出，他更與當今身價最高的佛朗明哥女舞者莎拉巴拉斯片中舞力對決，震撼舞技讓人嘆為觀止。

「霍塔之神」安赫爾伯納在片中展現華麗舞技。（海鵬提供）



該片是導演索拉聞名全球「音樂電影」的最終章，以最高規格的劇場風格拍攝，其中「佛朗明哥VS霍塔」雙人勁舞透過大銀幕呈現，堪稱影史經典，炫目程度令人屏氣凝神，就連導演索拉都不敢喊卡。

莎拉巴拉斯為新片研發出全新舞步，將佛朗明哥與霍塔舞曲結合，跨越藝術界線。（海鵬提供）



莎拉曾跨刀演出電影《不可能的任務2》，並以巡迴全球4000場佛朗明哥表演造成轟動，一躍成為身價不凡的國際舞星。她這次為新片研發出全新舞步，將佛朗明哥與霍塔舞曲結合，兼容現代與古典之美，跨越藝術界線，使電影在多倫多等國際影展上大獲好評。

台灣「世紀舞匯」首席舞者許友俞，曾在西班牙與莎拉巴拉斯一起習舞。（海鵬提供）



《超越佛朗明哥》不僅受到兩廳院董事長朱宗慶的大力推薦，該片日前在台試片，「雲門舞集」、「米拉索佛拉明哥之家」等更爭相親睹。特別的是，台灣「世紀舞匯」首席舞者許友俞，曾在西班牙與莎拉巴拉斯一起習舞，還以一段「方當果舞曲」響板舞表演來向電影致敬；該片6月9日在台上映。