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（影音）連署為豬哥亮拚金馬 朱延平靈堂不去了？

2017/06/01 18:24

第9屆兩岸電影展開幕，文化部次長丁曉菁（左）、導演朱延平。（記者胡舜翔攝）

〔記者盧家豪／台北報導〕豬哥亮上月病逝，日前已辦三七法會，導演朱延平至今仍未現身靈堂，他今出席「兩岸電影展」開幕，就未說明原因，僅表示「不去了，到時候告別式再去看他」。

朱延平表示，「現在有10個以上公協會單位連署中，希望豬哥大哥能獲得今年金馬獎的特別貢獻獎，以他對台灣電影的貢獻，拿這個獎實至名歸，雖然晚了，但是還是要頒。」

他透露：「其實豬大哥的過世大家都很難過，但是也是預料之中，他進醫院時我們心裡就滿有數他不太容易出來，他對台灣電影貢獻有目共睹，以《大尾鱸鰻》那一年他一個人的票房4億3000萬，那整年大概才5、6億，他扛起了台灣票房的半邊天。」

第9屆兩岸電影展開幕。（記者胡舜翔攝）

金馬方面表示，本屆金馬報名期限改到7月底，而特別貢獻獎每位被推舉的人選經出席三分之二執行委員審議通過就可以獲獎，但由於事關榮譽無法透露名單，且特別獎並未限一人獲獎。

朱延平曾與豬哥亮合作《大頭兵出擊》、《大尾鱸鰻2》等片，上月豬哥亮過世時也曾讚他是台灣國寶，成龍、劉德華在台票房都不及豬。

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