（影音）李燕自嘲失婚3女成姊妹 韓瑜談離婚就失憶

一家人卡司發佈會，左起陳珮騏、韓瑜、張玉嬿、李燕、臧芮軒。（記者潘少棠攝）

〔記者吳志偉／台北報導〕張玉嬿今天（6/1）帶著新戲裡的4個女兒韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒，一同為三立台灣台最新接檔8點檔《一家人》亮相，她們第一次與張玉嬿合作，大讚文靜又溫柔，簡直像「仙女」一樣，還常主動找話題跟她聊天。張玉嬿則透露，但在前不久參加開鏡，看到女兒們都一個比一個瘦，驚覺不能再用老百姓眼光看自己的身材。

一家人卡司發佈會，韓瑜。（記者潘少棠攝）

韓瑜、陳珮騏、李燕及臧芮軒只要聚在一起，就會嘰嘰喳喳聊個沒完，陳珮騏說，有次她們在片場大肆談論「如何選內衣」，還互摸彼此內衣款式，完全忘記演爸爸的陳霆也在場，李燕則提到：「有一次4個人一起拍照，導演馮凱虧我們4個人裡面，有3個都離過婚，要我們不要洗腦臧芮軒，讓她不敢談戀愛跟結婚。」聊到「離婚」話題，韓瑜呈現失憶狀態，李燕替她說話：「她其實有參與過這個話題，只是太專心在拍戲，所以什麼都不記得啦！」

一家人卡司發佈會，左張玉嬿。（記者潘少棠攝）

張玉嬿平常拍戲習慣不聊天，但面對4個女兒嘰哩呱啦講不停，自己也漸漸融入她們，張玉嬿說：「只不過我講話很慢都無法很快的插話，但拍這齣戲是我聊天聊最多的。」此外，張玉嬿的台語也突飛猛進，她提到有一次拍情緒很重的戲，講了一連串台語，拍完後回想還不知道自己到底講了什麼，趕忙問大家是否聽得懂。