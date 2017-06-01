歐普拉暴肥又暴瘦 對的油最後救了她

謝哲青（左起）、女王、許皓宜為《歐普拉的療癒廚房》站台。（天下文化提供）

〔記者鍾智凱／台北報導〕美國媒體天后歐普拉出新書《歐普拉的療癒廚房》，今出版社舉辦新書發表會，現場邀請到暢銷作家女王、謝哲青，心理諮詢師許皓宜共同出席。書中歐普拉藉由自己從小到大的童年趣事、減肥歷程、旅行經驗以及人生領悟與食物菜色做結合，女王與謝哲青看完後也受啟發，開心的分享自己與食物間的有趣故事。

歐普拉體重忽暴肥忽暴瘦，新書就是圍繞健康外加減重，女王被問及如何保持身材與體重，她表示，自從自己開始下廚後，體重就輕了4-5公斤，因為在食材上跟油的品質上都會特別注意，吃對了食物體重自然就會減輕，印證了歐普拉書中的原則。但她也笑說：「只不過，老公卻因為都要把我煮的食物吃光光而胖了10公斤。」此話一出，全場笑聲四起。

歐普拉寫下《歐普拉的療癒廚房》，圍繞健康外加減重。（天下文化提供）

對於做菜，女王與謝哲青都相當認同「要抓住男人的心，先抓住男人的胃」，這句話。女王分享自己開始做菜後，會跟老公一起去市場買菜，也因此老公更能了解煮一頓飯是有多辛苦的一件事，所以會非常珍惜每次的機會。此外，她也藉由做菜而與婆婆之間的感情更融洽，但也貼心提醒大家「廚房只能有一個老大」的原則，婆婆為主，自己就是一個小助手的角色而已，負責幫忙跟稱讚就好了。

歐普拉這次在書中分享了自己每天中午都喝湯的小祕密，而且認為「湯就是愛」。而謝哲青在看到《歐普拉的療癒廚房》有「炸雞」這道食譜出現時，也讓他想起了一段自己有趣的小故事。他笑說：「歐普拉認為『湯就是愛』，但對我而言『炸雞就是愛』。」原來，小時候媽媽知道他與弟弟愛吃肉，所以常常炸雞給他們吃，就連長大後，弟弟在台北讀警校時開放會客，弟弟也毫不猶豫指定「炸雞」這道菜色，所以炸雞對他們兄弟而言，就是最好的愛的表現。