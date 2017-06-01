八三夭劉逼胯下好大一包 霸天扮性感護士美翻

八三夭大玩熱血KUSO變裝秀。（滾石提供）

〔記者洪素津／台北報導〕樂團八三夭發佈清新搖滾甜蜜情歌《小心肝》，阿璞說：「這首歌是用生命換來的，真的是以『心肝』換『小心肝』」。MV中八三夭五位團員，大玩熱血KUSO變裝秀，團員劉逼挑戰最難演的中醫針灸銅人，劉逼說：「難度就是要穿上銅人緊身裝，我不管到哪裡都不能動，真的很痛苦。」在穿上緊身衣的同時，發生小插曲，劉逼胯下一包被發現很明顯，實在太害羞了，服裝師連忙找出紅色布條遮住「小劉逼」。

霸天扮演性感護士裝逆天美翻 。（滾石提供）

MV中搶鏡第一名是霸天，性感護士裝逆天美翻 ，霸天說：「女妝算是第一次的嘗試，假髮、假睫毛、大紅口紅，護士裝最不習慣得就是下半身涼涼的，但也是一種體驗當女生的特殊經驗。」阿電飾演怪醫電博士，化身帥氣醫生，小橘和阿璞則分別扮演小心肝中的肝弟和肝哥。

八三夭大玩熱血KUSO變裝秀。（滾石提供）《小心肝》除了提醒身邊的人別太操勞「小心爆肝」之外，另一個意思也是對親密對象的暱稱，被問到私底下對親密的異性的暱稱？團員阿電回答：「一律都叫北鼻才不會叫錯」被懷疑不愧是情場高手。小橘也分享自己最愛酒後微醺女，眼神迷蒙、風情萬種最美，團員這時在旁邊虧小橘說「你想幹嘛！！」