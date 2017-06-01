被爆逼婚、非法同居 霍心硬起來起訴吃屎名嘴

林心如（右）與霍建華（左）婚後育有一女「小天使」。（資料照，林心如工作室提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕林心如去年帶球閃嫁霍建華，今年1月升格當媽，近日名嘴宋祖德在微博指出，兩人沒領取中國民政局核發的結婚證，在中國只能算非法同居，甚至還發下豪語「若說錯，歡迎立即起訴」，霍心得知後發聲明反駁，堅持要依法究辦謠言製造者，宋連忙刪文並發文致歉，但仍止不住霍心怒火，今中國法院已正式受理兩人名譽受損一案。

林心如（右）與霍建華（左）遭娛樂評論家宋祖德抹黑。（資料照，林心如工作室提供）

宋祖德上月在微博直指林心如未婚懷孕、用孩子來逼婚霍建華，男方基於無奈，才會答應舉行婚禮掩人耳目，所以兩人至今未正式領取中國核發的結婚證，「婚禮再隆重也代替不了合法的登記」，狂文一出讓人傻眼，兩個台灣人結婚到底要領中國什麼證？合中國什麼法？

霍心夫婦透過工作室發聲明澄清，強調「已於2016年依法辦理結婚手續」，要求宋道歉，否則將提告，宋祖德遭打臉後，隨即刪文，並稱自己不熟悉台灣結婚程序，也承認自己表達方式不嚴謹，「向霍老師林老師致歉。特此申明！」完美示範一個插手他國事務，搞到灰頭土臉的下場。

中國娛樂評論家宋祖德，時常語不驚人死不休，近期被冠上「吃屎名嘴」封號。（翻攝自微博）

霍建華夫妻要求宋祖德公開致歉，並分別賠償霍心精神損失費人民幣50萬元（約台幣220萬）、經濟損失費100萬（約台幣440萬），此舉獲粉絲大讚「支持維權，造謠可恥」、「支持心如、華哥維權」，中國北京海淀法院今透過官方微博宣布，法院已正式受理此案件，網軍表示：「對宋缺德及其公司，還請法院不要『手下留情』，能判多重就多重，讓他們知道胡說八道毀謗別人也是要付出沉重代價的。」

法院已正式受理霍心名譽受損一案。（翻攝自微博）