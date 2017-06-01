限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 婉君推

直播賣海鮮收入上看6位數 馬幼興癡等戲約

2017/06/01 15:24

馬幼興重新出發賣起海鮮、牛肉等生鮮商品，今天舉辦記者會。（記者林俐瑄攝）

〔記者林俐瑄／台北報導〕馬幼興重新出發，因朋友邀約加入滿口香臉書直播，賣起海鮮、牛肉等生鮮商品。馬幼興1日與業者許立維一起開記者會，馬幼興7月捲入桃色糾紛，此後就沒了工作，他說：「我不是只能演戲，我可以去工作賺錢，只要有人給我這個機會。」直播業者阿莎力要將直播利潤與他對半均分，每月收入破6位數不成問題。

馬幼興去年7月被唐少萱指控性侵，輿論一度把馬幼興貼上性侵犯標籤，經法院因誣告、毀謗、偽證起訴唐少萱，馬終獲得清白，但演藝工作仍沒上軌道，「這11個月來，我都在吃老本，有孩子要養、母親要照顧，還有房貸，一個月開銷就要15萬」，陳珮騏、雨揚老師曾力挺，表示可借錢給他，讓他相當感謝，但他只願靠自己，還一度委託仲介賣房。馬說現在還在等戲約，「要看電視台高層願不願意再用我這個人」，語中透露無奈。

與唐少萱的官司本月開庭，他委託律師出庭，自己靜候結果通知，唐曾說想跟他道歉，但他說「我手機24小時開機，到現在都沒有」。目前感情狀態？他說：「單身，麵包都不夠了，沒有辦法顧及感情，加上自己也會怕，現在比較有防人之心。」

相關新聞

推薦新聞
豬哥亮被爆靈堂顯靈 網友影像處理後竟發現「神獸」 豬哥亮被爆靈堂顯靈 網友影像處理後竟發現「神獸」
2017/06/01 08:47
獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃 獲父親力挺 半百前玉女無悔出櫃
2017/06/01 07:51
體操名將轉戰三級片 自爆床戰女優「一點都不享受」 體操名將轉戰三級片 自爆床戰女優「一點都不享受」
2017/06/01 08:56
「我不去賣海鮮 阿彌陀佛」 黃安插刀馬幼興刷存在 「我不去賣海鮮 阿彌陀佛」 黃安插刀馬幼興刷存在
2017/06/01 10:58
川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海 川越美和猝死數天無人知 友爆生前潦倒堅拒金援下海
2017/06/01 07:40
（影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血 （影音）白天上班晚上當奶爸 林昶佐失控讓女兒濺血
2017/06/01 07:31
謝金燕神隱17天 豬哥亮「臉形」變個樣 謝金燕神隱17天 豬哥亮「臉形」變個樣
2017/06/01 14:57
川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳 川越美和窮到沒錢剪髮 被爆死前精神狀況不佳
2017/06/01 08:30
童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個 童星很苦？張小燕說不苦竟是因為這個
2017/06/01 07:42
詹雅雯遇狼爪崩潰 哭訴「我不要勉強身體」 詹雅雯遇狼爪崩潰 哭訴「我不要勉強身體」
2017/06/01 12:30
洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬 洗腦鯉魚歌五月天都翻唱 康熙《吃吃的愛》4天掃3500萬
2017/06/01 07:46
GD第二！T.O.P也爆呼麻 經紀公司急道歉 GD第二！T.O.P也爆呼麻 經紀公司急道歉
2017/06/01 15:04
台人2017年上半年最愛旅遊城市 不意外就是它 台人2017年上半年最愛旅遊城市 不意外就是它
2017/06/01 13:13
寶寶正臉遭搶先曝光 女星待嫁豪門怒嗆 「豬友」 寶寶正臉遭搶先曝光 女星待嫁豪門怒嗆 「豬友」
2017/06/01 13:11
67歲猥褻淫笑男星 淪落小酒吧賣唱 67歲猥褻淫笑男星 淪落小酒吧賣唱
2017/06/01 09:48
細數港產三級片男星 賣肉調情還有這些人 細數港產三級片男星 賣肉調情還有這些人
2017/06/01 09:12
知名男歌手緊急入院 1天就花330萬 知名男歌手緊急入院 1天就花330萬
2017/06/01 11:16
簽名合照來者不拒…洪金寶出沒宜蘭 親和力爆表被讚翻 簽名合照來者不拒…洪金寶出沒宜蘭 親和力爆表被讚翻
2017/06/01 14:35
罹癌主播回家終於笑了 PO文卻讓粉絲崩哭 罹癌主播回家終於笑了 PO文卻讓粉絲崩哭
2017/06/01 11:30
三金歌王殷正洋談遭竊案 更憂心的是... 三金歌王殷正洋談遭竊案 更憂心的是...
2017/06/01 12:00
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.