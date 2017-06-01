直播賣海鮮收入上看6位數 馬幼興癡等戲約

馬幼興重新出發賣起海鮮、牛肉等生鮮商品，今天舉辦記者會。（記者林俐瑄攝）

〔記者林俐瑄／台北報導〕馬幼興重新出發，因朋友邀約加入滿口香臉書直播，賣起海鮮、牛肉等生鮮商品。馬幼興1日與業者許立維一起開記者會，馬幼興7月捲入桃色糾紛，此後就沒了工作，他說：「我不是只能演戲，我可以去工作賺錢，只要有人給我這個機會。」直播業者阿莎力要將直播利潤與他對半均分，每月收入破6位數不成問題。

馬幼興去年7月被唐少萱指控性侵，輿論一度把馬幼興貼上性侵犯標籤，經法院因誣告、毀謗、偽證起訴唐少萱，馬終獲得清白，但演藝工作仍沒上軌道，「這11個月來，我都在吃老本，有孩子要養、母親要照顧，還有房貸，一個月開銷就要15萬」，陳珮騏、雨揚老師曾力挺，表示可借錢給他，讓他相當感謝，但他只願靠自己，還一度委託仲介賣房。馬說現在還在等戲約，「要看電視台高層願不願意再用我這個人」，語中透露無奈。

與唐少萱的官司本月開庭，他委託律師出庭，自己靜候結果通知，唐曾說想跟他道歉，但他說「我手機24小時開機，到現在都沒有」。目前感情狀態？他說：「單身，麵包都不夠了，沒有辦法顧及感情，加上自己也會怕，現在比較有防人之心。」