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首頁 > 婉君推

YG社成毒窟！？他們也曾捲入吸毒風波

2017/06/01 15:46

BIGBANG當中的T.O.P（右）和ＧＤ（左二）都沾毒。（圖片翻攝自jpopasia網站）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢天團BIGBANG已入伍成員T.O.P今日驚爆涉吸食大麻被調查，T.O.P所屬的YG事務所發聲明承認事件。除T.O.P 之外，YG娛樂早有「毒」跡可循。

YG旗下有不少藝人都曾選入吸毒風波，包括前女團2NE1成員朴春還有人氣最旺，也是YG娛樂公司社長心頭肉的BIGBANG隊長G-DRAGON（GD）。

G-DRAGON曾在社群網站曬哈菸照，宣告戒菸失敗。（翻攝自G-DRAGONIG）

朴春於2014年被爆曾從美國偷運82片禁藥安非他命入韓，雖然她解釋是醫生處方，但吸毒形象已深入人心，一直都還在停工避風頭。而GD曾於2011年5月在日本參加Party時，在夜店吸大麻被捕，當時GD承認吸毒，但供稱是無心之過。當時日本檢察廳考慮到GD為初犯故決定不作出起訴。

前女團2NE1成員朴春因涉毒而無限停工。（圖片翻攝自CPMPLEX）

YG娛樂公司表示T.O.P正深刻反省。不過，對於YG藝人不時傳出涉毒風波，之前就曾有韓媒以大篇幅撰文暗示YG事務所是提供毒品的「藥店」，隨後YG事務所起訴該名記者名譽損毀，要求索賠，最後結果為YG事務所敗訴。

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