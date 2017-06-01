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照顧謝金晶？是否助陣演唱會翁立友這樣說...

2017/06/01 15:30

翁立友二十而立，圓夢攻蛋！（記者洪素津攝）

〔記者洪素津／台北報導〕翁立友二十而立，圓夢攻蛋！翁立友9/2即將在小巨蛋舉行「友你真好」演唱會，今開心出席記者會，好友澎恰恰、馬紐驚喜現身，送上彩帶與金蛋，為了籌備這場演唱會，翁立友已失眠長達4個月，更是大作惡夢，問及代言蜆精有沒有「併碰叫」他直說「我每天都喝蜆精養身」話鋒一轉翁立友竊笑「誰不知道你要問我看到羊就去撞對不對？」幽默話語笑翻全場。

日前翁立友表示將會好好照顧豬哥亮女兒謝金晶，問及演唱會是否會請謝金晶前往助陣，翁立友表示有跟謝金晶保持聯繫，但是目前應不會去打擾謝金晶，那時去豬哥亮靈堂致意時就留下來兩三小時摺蓮花，「不知道怎麼幫忙，就摺蓮花聊天」。

翁立友說入行20年，等了2年終於圓夢攻蛋，翁立友擔心票房，竟作夢夢到演唱會正式演出時，台下僅坐家人跟媽媽，翁立友詢問媽媽「這是彩排嗎?」媽媽一臉鎮定回答「這是正式演出」，這讓翁立友背瘠發冷瞬間驚醒。

被問到感情，翁立友依舊打迷糊仗，直說還是看緣分，目前也是有幾個紅粉知己可以談心，和蔡允潔也僅是節目效果；翁立友笑說自己事業心很重，認為總不能唱歌一輩子，目前積極學習，將開拓事業第二春，找尋其他副業機會。演唱會門票開賣：6/2中午12點於大市集交易網、7-11、全家超商。

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