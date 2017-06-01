（影音）金曲獎看好誰 彭佳慧選不出歌王歌后

彭佳慧出席「夢的聲音」關懷聽障公益活動。（記者宋志雄攝）〔記者盧家豪／台北報導〕金曲歌后彭佳慧今出席「夢的聲音」關懷聽障公益活動，她將擔任月底登場的金曲獎頒獎人，被問到最看好誰，她看著名單陷入掙扎，歌王、歌后都選不出來，至於最佳新人她就點名演唱組合「Mr. Miss 」，直呼最近都在聽他們的歌，彭佳慧當年也是最佳新人，她笑說「小心喔，得了之後20年都不會再得。」在場所有人笑翻。

不過彭佳慧也說：「這純屬個人喜好，這次台灣歌手也表現很好，入圍頗多。」

彭佳慧受訪時看著金曲獎入圍名單，幾乎每個提名人名字都念過一次，都讚好會唱、好好聽，但就特別提到林宥嘉，「不知道是不是嘴形關係，他的唱腔真的很有特色。」而遺珠部分她則提起Hebe及多位好友，最後還開玩笑提名兒子，「不然王子仲滿會唱的。」現場莞爾。

彭佳慧出席「夢的聲音」關懷聽障公益活動。（記者宋志雄攝）彭佳慧這次為「PSA」慈善基金會演唱關懷聽障公益主題曲《夢的聲音》，該曲由製作人陳建寧打造，完整版MV今在記者會上首播，讓彭佳慧看了直呼感動，「希望未來台灣有更多勵志的創作歌曲。」

今同場還有聽奧選手吳思穎、職棒中信兄弟球星周思齊、製作人陳建寧等人，共同啟動愛心捐贈儀式。

周思齊多年以來都是PSA關懷聽障的愛心大使，除開玩笑自薦未來要學彭佳慧唱主題曲，也現場邀彭佳慧下次到球場擔任開球嘉賓，彭佳慧爽快答應穿熱褲上場，至於金曲獎準備如何打扮，彭佳慧就說：「這次不要穿！」下一秒又說「不好啦，不穿不禮貌。」