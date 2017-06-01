限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁 > 即時新聞

新片互尬戲胞 彭于晏甜誇周迅「太帥了」

2017/06/01 14:31

彭于晏穿上Giorgio Armani 出席電影《明月幾時有》記者會。（Giorgio Armani提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕新一代男神彭于晏穿著Giorgio Armani 2017春夏系列紅色麻質襯衫出席新片《明月幾時有》記者會，跟周迅兩人互戴高帽子，簡直到誇張地步。

暌違影壇兩年的周迅，這次跟彭于晏合拍抗日戲，大讚彭于晏「太能演」，把片裡頭的港九地區傳奇神槍手「劉黑仔」演得活靈活現。嘴甜的彭于晏當然也不忘誇周迅，還自己承認是周迅的粉絲，覺得周迅就像女神一樣，靠著感覺演戲簡直「太帥了」。

彭于晏穿上Giorgio Armani 出席電影《明月幾時有》記者會。（Giorgio Armani提供）原因是有場戲，許鞍華安排長鏡頭給周迅發揮演技，彭于晏就在一旁觀摩，看完周迅在鏡頭前的美技之後，彭于晏忍不住在拍完上前去稱讚周迅，沒想到周迅果然豪氣，只見她一臉豪爽，簡單說道：「這憑感覺啦！」

雖然兩人一來一往互讚對方這裡好、那裡棒，但《明月幾時有》並非兩人第一次合作。早在9年前彭于晏就曾經跟周迅合演過《女人不壞》，只不過當時兩人沒有機會同框，這次終於有對手戲。

周迅出席《明月幾時有》亞洲記者會。（双喜提供）

相關新聞

推薦新聞
請假避風頭？阿兵哥T.O.P染毒申請外宿4天3夜 請假避風頭？阿兵哥T.O.P染毒申請外宿4天3夜
2017/06/01 15:28
直播賣海鮮收入上看6位數 馬幼興癡等戲約 直播賣海鮮收入上看6位數 馬幼興癡等戲約
2017/06/01 15:24
娛樂大亨為女兒慶生 正宮曬親親照擊敗辣模小三 娛樂大亨為女兒慶生 正宮曬親親照擊敗辣模小三
2017/06/01 15:23
GD第二！T.O.P也爆呼麻 經紀公司急道歉 GD第二！T.O.P也爆呼麻 經紀公司急道歉
2017/06/01 15:04
《台北物語》導演也叫好 義國英雄片熱賣演半年 《台北物語》導演也叫好 義國英雄片熱賣演半年
2017/06/01 15:04
平均22歲！英鮮肉團The Vamps首度攻台開唱 平均22歲！英鮮肉團The Vamps首度攻台開唱
2017/06/01 15:03
謝金燕神隱17天 豬哥亮「臉形」變個樣 謝金燕神隱17天 豬哥亮「臉形」變個樣
2017/06/01 14:57
范瑋琪彩排這首歌 竟讓台下的黑人哭了 范瑋琪彩排這首歌 竟讓台下的黑人哭了
2017/06/01 14:50
王彩樺《雖然媽媽》扮網紅娘 自誇「從影來最有質感」 王彩樺《雖然媽媽》扮網紅娘 自誇「從影來最有質感」
2017/06/01 14:44
57歲男星傳授甩油秘招 撂話「騙你是小狗」 57歲男星傳授甩油秘招 撂話「騙你是小狗」
2017/06/01 14:30
（圖多）京都賞櫻巧遇木村拓哉 田馥甄眼冒愛心 （圖多）京都賞櫻巧遇木村拓哉 田馥甄眼冒愛心
2017/06/01 14:10
翁立友肌肌梗鋪了20年 初夜感覺暈暈der 翁立友肌肌梗鋪了20年 初夜感覺暈暈der
2017/06/01 13:47
台人2017年上半年最愛旅遊城市 不意外就是它 台人2017年上半年最愛旅遊城市 不意外就是它
2017/06/01 13:13
遭泰勒絲指控摸臀 男DJ告誹謗結果出爐 遭泰勒絲指控摸臀 男DJ告誹謗結果出爐
2017/06/01 13:09
昆淩挺6月孕肚 背靠周董小鳥依人 昆淩挺6月孕肚 背靠周董小鳥依人
2017/06/01 13:08
廖筱君回擊關說指控 歡迎法務部長提告 廖筱君回擊關說指控 歡迎法務部長提告
2017/06/01 13:05
搶救毛小孩！黃明志愛犬遭非法殺害「感同身受」 搶救毛小孩！黃明志愛犬遭非法殺害「感同身受」
2017/06/01 13:01
住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友 住院被爆「秘密懷孕」 佳人反擊網友
2017/06/01 12:46
配音動畫廣告歧視胖妹 超殺女怒槓片商 配音動畫廣告歧視胖妹 超殺女怒槓片商
2017/06/01 12:36
詹雅雯遇狼爪崩潰 哭訴「我不要勉強身體」 詹雅雯遇狼爪崩潰 哭訴「我不要勉強身體」
2017/06/01 12:30
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.