新片互尬戲胞 彭于晏甜誇周迅「太帥了」

彭于晏穿上Giorgio Armani 出席電影《明月幾時有》記者會。（Giorgio Armani提供）〔記者馮亦寧／台北報導〕新一代男神彭于晏穿著Giorgio Armani 2017春夏系列紅色麻質襯衫出席新片《明月幾時有》記者會，跟周迅兩人互戴高帽子，簡直到誇張地步。

暌違影壇兩年的周迅，這次跟彭于晏合拍抗日戲，大讚彭于晏「太能演」，把片裡頭的港九地區傳奇神槍手「劉黑仔」演得活靈活現。嘴甜的彭于晏當然也不忘誇周迅，還自己承認是周迅的粉絲，覺得周迅就像女神一樣，靠著感覺演戲簡直「太帥了」。

彭于晏穿上Giorgio Armani 出席電影《明月幾時有》記者會。（Giorgio Armani提供）原因是有場戲，許鞍華安排長鏡頭給周迅發揮演技，彭于晏就在一旁觀摩，看完周迅在鏡頭前的美技之後，彭于晏忍不住在拍完上前去稱讚周迅，沒想到周迅果然豪氣，只見她一臉豪爽，簡單說道：「這憑感覺啦！」

雖然兩人一來一往互讚對方這裡好、那裡棒，但《明月幾時有》並非兩人第一次合作。早在9年前彭于晏就曾經跟周迅合演過《女人不壞》，只不過當時兩人沒有機會同框，這次終於有對手戲。

周迅出席《明月幾時有》亞洲記者會。（双喜提供）