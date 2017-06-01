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首頁 > 婉君推

娛樂大亨為女兒慶生 正宮曬親親照擊敗辣模小三

2017/06/01 15:23

周焯華（右3）前天與小女兒（左）一同慶生。（翻攝自陳慧玲Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕澳門賭場大亨「洗米華」周焯華多金又多情，前年和混血辣模Mandy的世紀之牽，讓正宮「洗米嫂」陳慧玲氣得決定退位，三心二意的他，開始討好正宮，兩人不時結伴出席活動，前天逢女兒及自己生日，一家人開心慶生，破碎的夫妻關係逐漸改善。

陳慧玲（左）與小女兒（右）穿鮮黃色母女裝亮相慶生趴。（翻攝自陳慧玲Instagram）

周焯華前天過43歲生日，正宮陳慧玲為其開趴慶生，大兒子周柏豪、大女兒周梓潼及周父、姊姊皆到場同樂，當天恰為小女兒2歲生日，陳慧玲與女兒身穿鮮黃色母女裝亮相，也成為全場矚目焦點。

陳慧玲前年5月提出離婚後，讓周焯華不知所措，態度更是180度大轉變，不但盡心盡力討好正宮，去年更在友人生日宴上，高喊「我只認一個周太太，就是妳！」，讓小三Mandy氣炸，陳慧玲近來態度明顯軟化，2月還公開表示「我一直當他是家裡的人」，也強調現在的生活得很開心，反觀小三Mandy則持續神隱，這場爭米大戰，明顯是正宮獲勝。

周焯華（右）前年與陳柏霖舊愛Mandy（左）公開牽手。（資料照）

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