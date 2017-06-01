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（圖多）京都賞櫻巧遇木村拓哉 田馥甄眼冒愛心

2017/06/01 14:10

田馥甄覺得進入演藝圈就像跨越一條界線，人生就回不去了。（Marie Claire美麗佳人提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕對「Hebe」田馥甄來說，幸福可以是萬人演唱會，也可以是在家當宅女，「順其自然」就是她的日常。但這並不表示她不喜歡刺激，京都巧遇木村拓哉，讓她覺得很爽。

「順其自然」就是田馥甄的日常哲學。（Marie Claire美麗佳人提供）

趁著三月底生日之前帶著家人一起到京都賞櫻的時候，櫻花受到氣候異常影響，遲開了。Hebe說：「看到光禿禿的櫻樹時，真的很崩潰。」還好高EQ的田爸要她多發揮想像力，想像自己看到一大片櫻花，搭著湛藍的天空。這時候Hebe覺得，只要跟家人再一起，就算是單純的聊天、喝酒、吃肉，都是珍貴回憶。

田馥甄鮮少以華麗模樣現身，對她來說懂得表現自己比較重要。（Marie Claire美麗佳人提供）

不過，老天爺對Hebe真是太好了，雖然沒看見盛開的櫻花，卻在書店碰上木村拓哉。要知道，木村拓哉耶，他是Hebe從小的偶像，就這樣在書店遇上了。Hebe開心的說：「老天可能關了一扇門，卻開了一扇窗。沒看到櫻花，卻看見木村拓哉。」

今年除了必須持續進行「舞台劇的試煉」外，Hebe也成為《夢想的聲音》歌手導師，還要跟「老蕭」蕭敬騰、「阿妹」張惠妹同台工作。Hebe覺得這「非常累」的挑戰，對精神、身體都是，而她也從參賽者身上看到很多東西：「跟我小時後懵懵懂懂參賽差太多了。」

田馥甄有著牡羊座決不後悔的個性，也覺得自己一路走來很幸運。（Marie Claire美麗佳人提供）田馥甄覺得進入演藝圈不但讓她認識兩個好姊妹，也能創作自己喜歡的音樂。（Marie Claire美麗佳人提供）

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