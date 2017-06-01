台人2017年上半年最愛旅遊城市 不意外就是它

KAYAK公布台灣2017上半年度旅遊報告，日本依舊是國人最愛旅遊國家，東京最熱門。（KAYAK提供）〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣人就是愛去日本旅遊！旅遊搜尋引擎KAYAK今日公布台灣2017上半年度旅遊報告，前10大熱門搜尋地點中，日本依舊是台灣人最愛的旅遊首選，前三名皆是日本城市，東京、大阪和沖繩拿下前三名。首爾、香港也擠進前五大。

相較2016年全年度搜尋排行榜，沖繩是成長幅度最大的城市，主要是因為自駕方便，適合親子旅遊，躍升為國人最喜愛的渡假勝地之一。若以長程旅遊來看，洛杉磯、紐約、倫敦則是國人最熱搜前三名。

沖繩因為適合親子旅遊，成為國人熱搜成長幅度最大的城市。（KAYAK提供）KAYAK同時分析台灣人的旅遊偏好和習慣，發現最常在週一到週三晚上10點搜尋旅遊資訊，而最多人選擇出發旅行時間是週六。上半年度的3個旅遊高峰坐落於2月底（228連假）、4月初（清明連假）以及5月下旬（端午連假）。

另外，針對下半年旅遊趨勢進行分析，發現下半年最佳旅遊月份大多落在12月。比較2016全年各城市平均機票價格與2017下半年平均機票價格，沖繩、札幌、紐約、澳門等城市的機票價格都有下降趨勢，尤其以紐約平均機票價格便宜35%為最多，依序為沖繩（24%）、澳門（22%）、札幌（10%）。

KAYAK公布台灣2017上半年度十大熱門搜尋地點。（KAYAK提供）